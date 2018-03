Ghana: en 2018, MTN projette un investissement de 144 millions $ pour améliorer la qualité du service

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile MTN Ghana va injecter la somme de 144 millions de dollars dans l’amélioration de sa qualité de service pour 2018. Pala Asiedu Ofori (photo), la directrice des services généraux de la société télécoms, l'a révélé la semaine dernière à Cape Coast, dans la région du Centre. C’était au cours d’une rencontre avec les médias durant laquelle, la compagnie a présenté sa vision stratégique.

Pour la nouvelle année, MTN Ghana prévoit de renforcer son réseau télécoms de 230 nouveaux sites urbains et de 200 nouveaux sites ruraux, de déployer 695 km de fibre optique supplémentaires pour connecter jusqu'à 20 000 foyers. Pour ce qui est particulièrement de l’extension de la connectivité en zones rurales, Teddy Hayford-Acquah, le directeur régional des services techniques de MTN pour les régions du Centre et de l'Ouest, a déclaré que l’entreprise collaborera avec le Fonds d'investissement du Ghana pour les communications électroniques (GIFEC) dans le cadre du projet de téléphonie rurale qui vise à assurer une couverture télécoms universelle dans le pays.

Les investissements annoncés par MTN Ghana, ont pour but de creuser davantage l’écart entre lui et les autres sociétés télécoms. Au 31 décembre 2017, la filiale de MTN Group était leader du marché télécoms local avec 47,58% de parts de marché. AirtelTigo, l’opérateur né de la fusion de Tigo et d’Airtel en novembre 2017, détenait 26,02%. Vodafone était troisième avec 24,25% de part de marché. Glo mobile était quatrième avec 2,09%, et Expresso détenait 0,06% de parts de marché.