Telecom Egypt fait confiance à Huawei et signe avec le groupe un accord de partenariat dans le Cloud

(Agence Ecofin) - En marge de la première journée du Mobile World Congress qui s’est ouvert le 25 février 2019, à Barcelone en Espagne, Telecom Egypt a signé un accord de partenariat avec Huawei.

Cette grande marque de confiance de l’opérateur historique égyptien à l’endroit de la société technologique chinoise - actuellement au cœur d’une bataille avec les Etats-Unis qui mettent en doute son intégrité dans la sécurité de ses équipements et réseaux télécoms qu’elle installe à travers le monde – porte sur le Cloud Computing.

Selon le ministre égyptien de la communication et de la technologie de l’information, Amr Talaat, tutelle administrative de Telecom Egypt qui a pris part à cette cérémonie de signature, l’accord signé donne à Huawei le droit de mettre en place son propre système de Cloud computing via le centre de données de TE.

Adel Hamed, le président-directeur général de TE, a souligné que cet accord est le premier du genre pour l’opérateur historique et constitue une révolution dans la transformation numérique. Il a indiqué que la relation entre Telecom Egypt et Huawei cadre avec la stratégie de l’entreprise publique de coopérer avec les grandes entreprises technologiques pour contribuer au développement national et régional en créant de nouvelles sources de revenus.