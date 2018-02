Le Sénégalais Alioune Ndiaye, ex-DG de Sonatel, prendra la tête de la branche africaine d’Orange

(Agence Ecofin) - D’ici quelques jours, le Sénégalais Alioune Ndiaye (photo), le directeur général de la Société nationale des télécommunications (Sonatel), filiale du groupe télécoms français Orange, prendra officiellement ses fonctions de nouveau directeur général d’Orange Afrique. Sa nomination a été annoncée par Stéphane Richard, le président directeur général du groupe Orange, à la sortie de l’audience que lui a accordée le président de la République du Sénégal, Macky Sall, le 23 février 2018.

Alioune Ndiaye a pris la tête de Sonatel le 1er octobre 2012, en remplacement de son compatriote Cheikh Tidiane Mbaye. Sous sa houlette, l’opérateur historique sénégalais qui chapeaute les opérations d’Orange au Mali, en Guinée et Guinée Bissau, et en Sierra Leone depuis juillet 2016, a multiplié son parc abonnés qui est passé de 18 301 170 clients au 31 décembre 2012 à 30 166 130 de clients au 31 décembre 2017.

Grâce à ses investissements dans le réseau et l’innovation, le chiffre d’affaires du groupe Sonatel est passé de 663 milliards en 2012 à 972,9 milliards FCfa en 2017. L’extension du réseau dans de nouvelles localités et l’introduction de la 4G ont boosté le trafic voix, data et Mobile Money. Au Sénégal, la 4G a été lancée en phase test en 2013 puis ouverte au public en 2016. Elle a été lancée en Guinée Bissau, en décembre 2015 et au Mali en septembre 2017. En Guinée et en Sierra Leone, Orange opère en 3G.

En 2012, Sonatel, a contribué à hauteur de 2,2% dans le chiffre d’affaires du groupe Orange qui était de 43 515 000 000 d’euros (28 618 074 900 000 FCfa). En 2017, du fait de ses nombreux investissements stratégiques, le développement du segment data et Mobile Money, Sonatel a vu sa contribution dans le chiffre d’affaires d’Orange qui était de 41 096 000 000 d’euros (27 022 814 526 400 FCfa), passée à 3,5%.

Muriel Edjo