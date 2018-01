Côte d’Ivoire: Orange va aider le ministère de la Santé à renforcer le taux de couverture vaccinale du pays

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Orange va donner un coup de main au ministère de la Santé de Côte d’Ivoire pour renforcer les taux de vaccination dans les régions et districts où la couverture vaccinale est la plus faible. Il va piloter à cet effet le projet baptisé « M-Vaccin ».

C'est lors du Forum Economique mondial qui s’est tenu du 23 au 26 janvier 2018, à Davos en Suisse, que la société télécoms, en collaboration avec Gavi, l’alliance du vaccin, que l'accord de partenariat avec le ministère, a été signé.

Via « M-Vaccin », Orange va sensibiliser les parents par SMS et messages vocaux, notamment en langue locale, sur l'importance de la vaccination. Des messages ciblés devraient également permettre aux parents de ne pas manquer les séances de vaccination en leur rappelant le calendrier vaccinal ainsi que les dates de vaccination de leurs enfants.

Hormis l'envoi de SMS et de messages vocaux, Orange mettra à disposition des agents de santé, une application mobile portant le nom « M-Vaccin » qui leur permettra de saisir avec précision les données vaccinales des communautés et populations avec qui ils sont en contact.

Ils pourront ainsi créer le calendrier vaccinal personnalisé de chaque famille, ce qui permettra d'améliorer le suivi des enfants et de réduire le nombre d'enfants qui ne reçoivent pas de vaccins.

Orange et Gavi s'associeront dans le projet « M-Vaccin » à hauteur de 5,47 millions de dollars US. Le partenariat qui est prévu sur cinq ans, sera déployé dans les 29 districts de Côte d'Ivoire où les taux de couverture vaccinale sont inférieurs à la moyenne nationale et où les taux d'abandon sont très élevés.