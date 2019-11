MTN Côte d’Ivoire, Electronic Wastes Africa et Leadership Initiative Board lancent le projet « U-Ewaste »

(MTN CÔTE D’IVOIRE) - Dans le cadre de sa politique de responsabilité environnementale, MTN Côte d’Ivoire a, en partenariat avec l’entreprise Electronic Wastes Africa (EWA) et l’association universitaire Leadership Initiative Board (LIB), procédé ce vendredi 22 novembre 2019 à l’American Space, sis à l’Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) d’Abidjan-Cocody, au lancement du projet « U- Ewaste ». Ce projet, qui démarre avec le pilote de l’Université FHB de Cocody, comprendra la sensibilisation et la collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E), l’objectif visé étant la mobilisation et l’implication des étudiants dans la bonne gestion des déchets électroniques pour la préservation de leur environnement et de leur santé.

A l’instar des supermarchés et des mairies qui ont déjà adhérés à l’initiative, MTN Côte d’Ivoire met à la disposition de la présidence de l’Université FHB de Cocody, un box pour la mise au rebut et la collecte systématique de leurs équipements électriques et électroniques usagés. Les étudiants sont donc invités à déposer leurs petits déchets d’équipements électriques et électroniques hors d’usage, tels que les téléphones, télécommandes, piles, batteries, etc., dans le box disposé à cet effet sur le campus de Cocody pour la campagne.

La collecte et le recyclage de ces déchets se feront de façon régulière par le partenaire de MTN Côte d’Ivoire,l’entreprise EWA en charge du transport et du recyclage de ces déchets.

Lors de son intervention, Madame Dorothée ANZOUA, Manager Corporate Social Investment de MTN Côte d’Ivoire, a réaffirmé l’engagement de l’entreprise à contribuer à la préservation de l’environnement et de la santé des populations ivoiriennes en général et des étudiants en particulier. Pour elle, « la collecte des déchets issus des équipements électriques et électroniques est une véritable opportunité pour sensibiliser non seulement les clients et les populations mais en particulier, les étudiants qui constituent l’élite et les décideurs de demain autour de la nécessité de mettre en œuvre un recyclage et un entreposage responsable des D3E. Fidèle à sa promesse, MTN Côte d’Ivoire est toujours prête à rendre la vie de ses communautés encore plus radieuse ».

A ce jour, la campagne de collecte et de recyclage lancée le 13 février 2019 dans la commune de Treichville a permis de collecter près de 2 2 tonnes.

Notons que lesprécédentes campagnes initiées par MTN Côte d’Ivoire ontpermis de collecter plus de 80 tonnes de déchets d’Equipements Electriques et Electroniques collectés dans le District d’Abidjan.

A propos de MTN Côte d’Ivoire

Filiale du Groupe MTN, MTN Côte d’Ivoire est opérateur global, fournisseur de solution Fixe, Mobile, Internet à très haut débit et de paiement, présent en Côte d’Ivoire depuis juillet 2005 et est l’un des leaders du secteur, avec près de 11 millions d’abonnés à fin 2018. Premier opérateur ivoirien à lancer le Mobile Money, MTN COTE D’IVOIRE dispose d’un réseau de plus de 50 000 points Mobile Money à travers le pays, et emploie à ce jour plus de 700 personnes, dont plus de 30% sont des femmes. Entreprise socialement responsable, MTN Côte d’Ivoire a créé sa fondation et lui consacre chaque année, 1% de son bénéfice après impôts. Cette fondation contribue au bien-être des communautés en œuvrant dans les domaines de l’éducation, la santé, du développement communautaire et de l’environnement avec des résultats significatifs.

A propos de EWA

Electronic Wastes Africa (EWA), société par actions simplifiées de droit ivoirien, inscrite au registre du commerce sous le numéro CI-ABJ-2017-M-29904, agréée par le Ministère ivoirien de l’Environnement et du Développement Durable sous le numéro référentiel 0161/MINEDD/CIAPOL/SDIIC/tk comme Etablissement Classé pour la Protection de l’Environnement en Côte d’Ivoire à travers la gestion des déchets électriques et électroniques. EWA a élu domicile à Abidjan Port-Bouët Gonzagueville, Carrefour Motard, Route de Bassam, 04 BP 2676 Abidjan 04 et est dûment représentée par Monsieur Evariste AOHOUI son Président du Conseil d’Administration.

Pour suivre toute l’actualité de MTN Côte d’Ivoire et avoir des informations exclusives, rendez-vous sur : www.mtn.ci, www.mtnbusiness.ci, www.facebook.com/MTNCotedIvoire, www.twitter.com/MTNCotedivoire, www.youtube.com/MTNcotedivoire et www.instagram.com/mtnci/