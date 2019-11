Côte d’Ivoire : la Fondation Orange offre un serveur au musée des civilisations afin d’assurer une gestion numérique des collections

(ORANGE COTE D’IVOIRE) - Orange CI, opérateur digital engagé, a procédé, à travers sa Fondation, le mercredi 20 novembre 2019, à la présentation et à la remise du serveur du musée des civilisations de Côte d’Ivoire. C’était en marge du vernissage de l’exposition « FIERTES, SYMBOLES ET IDENTITE » organisé en ce lieu.

Intervenant à cette occasion, Joseph Pitah, Directeur de la Fondation Orange CI, a fait savoir que cette initiative intervient dans le cadre des enjeux de protection et de sécurisation des œuvres auxquelles le musée est confronté, il est apparu nécessaire pour la Fondation de l’accompagner dans la mise en œuvre d’une gestion numérique de ses collections.

Tout en ajoutant que la Fondation mettra à la disposition du musée un outil permettant de créer et de gérer une base de données informatisée des collections du musée. Les contenus enregistrés sur cette application seront ensuite sauvegardés sur un serveur qui garantira une conservation plus sûre des données.

Cette application permettra de stocker 15200 objets du musée, a-t-il précisé.

La directrice du musée, Docteur Silvie Memel Kassi, a pour sa part remercié la Fondation pour la mise à la disposition d’un serveur qui permettra de regrouper les arts et objets de ce musée.

S’agissant de l’exposition « FIERTES, SYMBOLES ET IDENTITE », Silvie Memel Kassi a indiqué qu’elle a pour objectif de mettre l’accent sur les différents acteurs qui ont tracé l’histoire du pays par leurs engagements respectifs et parfois au péril de leur vie. Tout en présentant (07) thématiques à savoir l’art oratoire, la vie sociale, la vie politique, l’Economie, la royauté, l’archéologie, l’artisanat, l’invention et technologie qui marquent une rupture avec les expositions classiques qui ont fait jusque-là, la part belle de l’ethnologie.

Le représentant des auteurs des textes de l’exposition, Pr Appiah Aboah Laurent a souligné que « le musée est l’arme de notre société, par conséquent, il nous faut trouver des armes utiles pour protéger notre patrimoine culturel afin de l’adapter aux défis des temps actuels ».

Quant au représentant du ministre de la culture et de la francophonie, il a félicité et remercié la Fondation Orange pour cette initiative et encouragé l’équipe du musée pour tout le travail abattu.