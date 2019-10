MTN lance un hackathon Mobile money (MoMo) pour les Développeurs

(MTN COTE D’IVOIRE) - MTN Group annonce l’ouverture de l’accès de ses API (Interface de Programmation d’Application) Mobile Money à tous les professionnels à travers le service MoMo Developer et cela en vue de contribuer à l’inclusion financière de ses services digitaux financiers.

Ces API sont accessibles à partir du lien https://momodeveloper.mtn.com/ ; et donnent la possibilité aux développeurs programmeurs, intégrateurs de solutions et fournisseurs de logiciels, non seulement d’innover mais également de développer une plus large gamme de solutions numériques pour les clients de MTN.

Pour encourager d’avantage l'innovation, MTN invite dès à présent les développeurs et les entrepreneurs de 5 pays à participer au Hackathon MoMo Developer.

Ce Hackathon organisé en partenariat avec Ericsson (le partenaire technologique de MTN pour le Mobile Money), permettra aux développeurs basés au Ghana, en Ouganda, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et en Zambie de créer des applications financières, transactionnelles et innovantes utilisant les API MTN MoMo.

Commentant l'initiative, M. Serigne Dioum, le Directeur Exécutif Groupe de MTN en charge du Mobile Financial Services a déclaré : " L'amélioration de l'inclusion financière par l'utilisation de la technologie est un élément essentiel pour le développement économique du continent, en particulier pour les personnes qui n'ont pas accès aux services bancaires ; c’est une belle opportunité pour les développeurs, entrepreneurs et entreprises technologiques de travailler avec nous afin de créer un écosystème contribuant à réduire la fracture financière ".

Ce Hackathon illustre encore une fois l'essence même de l'initiative “We’re Good Together” de MTN, qui célèbre le rôle que jouent la collaboration et le partenariat pour assurer une vie moderne et connectée.

MTN adopte également des technologies qui peuvent accélérer la réalisation des objectifs des Nations Unies en matière de développement durable (UN SDG) et ce hackathon qui vise à améliorer l'offre de services financiers de MTN s’adresse au premier objectif des SDG visant à réduire la pauvreté.

Conditions de participation au Hackathon

• Les développeurs sont tenus de créer une application mobile qui utilise les API MTN MoMo, et qui doit cibler les consommateurs, les commerçants ou les entreprises.

• L'application doit être utile et utilisable sur le marché où les demandeurs se sont enregistrés et peuvent couvrir des cas d'utilisation au-delà du paiement mais doivent utiliser les API MTN MoMo.

• MTN/Ericsson sélectionnera 12 candidats dans chaque pays.

• Les candidats présélectionnés auront 2 semaines pour développer leurs idées.

• Les candidats présélectionnés devront faire une démonstration en live de leur application.

Les finalistes ont la chance de gagner 2500 $ et un membre de l'équipe gagnera un voyage au Laboratoire d'innovation d'Ericsson en Suède.

Les participants au hackathon peuvent soumettre leur candidature à partir du 21 octobre via ce site web: https://www.hackerearth.com/challenges/hackathon/momo-hackathon/

À propos de MTN Group

Lancé en 1994, le Groupe MTN est l'un des principaux opérateurs des marchés émergents avec une vision claire de la fourniture d'un nouveau monde numérique audacieux à nos 240 millions de clients dans 21 pays en Afrique et au Moyen Orient. Nous sommes inspirés par notre conviction que chacun mérite les avantages d'une vie moderne connectée. Le Groupe MTN est coté à la Bourse JSE Securities Exchange en Afrique du Sud sous le code "MTN". Nous poursuivons notre stratégie BRIGHT en mettant l'accent sur la croissance de nos activités dans les domaines de la transmission de données, des technologies de pointe et du numérique

A propos de MTN Côte d’Ivoire

Filiale du Groupe MTN représenté dans 22 pays et leader des télécommunications en Afrique, MTN Côte d’Ivoire est un fournisseur de solutions de communication et de paiement présent en Côte d’Ivoire depuis plus de 20 ans

A propos d’Ericsson

Ericsson permet aux fournisseurs de services de communications de tirer pleinement parti de la connectivité. Le portefeuille de la société couvre les réseaux, les services numériques, les services gérés et les activités en émergence et sont conçus pour aider nos clients à passer au numérique, accroître leur efficacité et trouver de nouvelles sources de revenus. Les investissements d'Ericsson dans l'innovation ont permis à des milliards de personnes dans le monde entier de bénéficier des avantages de la téléphonie et du haut débit mobile. Le titre Ericsson est coté au Nasdaq Stockholm et au Nasdaq New York.

www.ericsson.com