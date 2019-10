Airtel Madagascar inaugure un abri pour les usagers de la Maternité de Befelatanana

(AIRTEL MADAGASCAR) - Une promesse tenue de la part d’Airtel Madagascar à l’égard des patients et des usagers de la Maternité de Befelatanana se découvre actuellement à travers l’inauguration d’un abri au cœur même de l’hôpital. Confirmant la continuité de ses fidèles actions sociales auprès de la population, le Troisième opérateur mobile mondial s’affirme toujours ainsi à travers cette bienveillance qui lui est propre.

Annoncé dans le cadre de la célébration de la Fête des mères le 26 Mai dernier où la pose de la première pierre s’est fait à Befelatanana, cet abri contribuera à la sérénité, mais surtout au confort de tous ceux qui accompagnent les patientes de la maternité ; celles mêmes qui y font preuve de force, de courage et d’amour pour donner la vie et auxquelles le Réseau des smartphones apporte sa bienveillance. Reflétant ainsi les valeurs de respect, de solidarité et surtout de générosité qu’Airtel Madagascar prône, cet abri réaffirme l’engagement d’Airtel à transformer la vie de la population qu’elle sert à travers la pérennité de politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

« A l’instar de toutes les infrastructures inédites qu’Airtel Madagascar finance, cet abri renforcera activement le lien familial qui unit chacun de nous tout en affichant cette vision fédératrice et bienfaisante qui nous anime » affirme Eddy Kapuku, Directeur Général d’Airtel Madagascar. C’est un don des plus généreux donc que le Réseau des smartphones accorde une nouvelle fois à la Maternité de Befelatanana, rentrant dans la continuité des actions qu’il y entreprend depuis 5 ans.

A propos d’Airtel Africa

Airtel Africa Limited est une société panafricaine de télécommunications présente dans 14 pays d'Afrique. Airtel Africa est animée par la vision de fournir des services mobiles abordables et innovants à tous. Cette vision est soutenue par son actionnaire principal, Bharti Airtel. Les produits développés par Airtel Africa sont compatibles 2G, 3G, 4G et permettent la transmission des services voix et de données sans fil, ainsi que le commerce mobile par le biais d'Airtel Money. Airtel Afrique compte plus de 100 millions de clients dans l'ensemble de ses activités.