Côte d’Ivoire : Orange acquiert son 3e câble sous-marin pour améliorer la connectivité en CI et dans la sous-région

(ORANGE CI) - Orange CI, leader en Côte d’Ivoire et pionnier dans la sous-région avec le cluster CI/Burkina Faso/Libéria va acquérir son 3e câble sous-marin en vue d’améliorer la qualité du réseau.

En effet, il s’agit du câble Main One, d’une longueur de 7000 km, avec un débit de 1,96 Tbps pouvant atteindre 4,96 Tbps. Il va du Portugal au Nigeria, avec diverses stations d’atterrissement, notamment le Ghana, le Sénégal, et bientôt la Côte d’ivoire (Abidjan).

C’est le navire câblier Pierre de Fermât qui installera le 3ème câble sous-marin Main One de la compagnie. Il a pour but de booster le développement du très haut débit en Côte d’Ivoire afin de répondre aux besoins des clients et satisfaire leur exigence.

Par ailleurs, l’installation de ce câble sous-marin aura un double impact, tant au plan business, où il permettra d’offrir une qualité de réseau aux PME, grandes entreprises, aux opérateurs télécoms et fournisseurs d’accès internet de Côte d’Ivoire, qu’au plan 4G, où elle révolutionnera la qualité de la connexion mobile.

L’opérateur, conscient de son rôle incontournable joué dans la promotion des réseaux très haut débit mobile et fixe en Côte d’Ivoire, qui rencontra un succès impressionnant, ne compte pas limiter ses innovations. Il poursuit, dans cette optique de satisfaction de prestations des clients, en misant sur cet investissement estimé à 180 milliards de FCFA (environ 301 millions $) pour la réalisation de ce projet.

Notons que 95% des communications mondiales (e-mail, appels téléphoniques, sms, etc.) transitent par des câbles sous-marins. D’où la priorité pour Orange d’y consacrer d’importants investissements.