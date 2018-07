Côte d’Ivoire : MTN Mobile Money et Bridge Bank lancent le premier service de micro-prêt et micro-épargne sur mobile

(MTN COTE D’IVOIRE) - MTN Mobile Money en partenariat avec Bridge Bank a lancé récemment le premier service de micro-prêt et de micro-épargne sur mobile en Côte d’Ivoire. Dénommé « MoMo Kash », service s’adresse à plusieurs cibles :

• Non bancarisés : Qui ont besoin d’avoir accès facilement & simplement à des services de prêts d’argent ou un compte d’épargne sécurisé.

• Commerçants de détails et artisans : Qui perçoivent des petits revenus journaliers et recherchent un moyen sécurisé & profitable pour épargner et emprunter de l’argent en vue d’agrandir leur business.

• Des étudiants (+ de 21 ans) : Qui ont besoin de coup de pouce financier pour parer à des besoins quotidiens pour leurs études ou se divertir

• Parents de familles : pour faire face à des situations urgentes de leurs familles liées à la santé ou aux besoins de base en général.

Le service MoMo Kash comporte ainsi de nombreux avantages tant au niveau des opportunités d’épargne que des offres d’emprunts proposés.

Epargner avec MoMo Kash : Sécurisé & Simple

• Avoir un compte d’épargne sécurisé, accessible via son compte MoMo.

• Commencer à épargner sans besoin de formalités administratives.

• Epargner à son rythme, à tout moment sur son Mobile.

• Pouvoir activer un montant à prélever automatiquement pour son épargne

• Pouvoir retirer son épargne en toute flexibilité et à tout moment.

Epargner avec MoMo Kash : gratuit & rentable

• Compte d’épargne gratuit, pas de frais de tenue de compte.

• Bénéficier d’un intérêt sur son épargne allant de 3,5% jusqu’à 7% annuel.

• Epargner quel que soit son revenu à partir de 50 FCFA.

• Possibilité d’épargner jusqu’à 10 millions FCFA.

• Bénéficier d’intérêts reversés tous les 3 mois.

Emprunter avec MoMo Kash : Accessible & Simple

• Pouvoir emprunter simplement à partir de son téléphone.

• Obtenir un prêt sans besoin de constituer un dossier de demande de prêt.

• Possibilité d’obtenir des prêts plus élevés juste après le remboursement.

• Pouvoir consulter à tout moment sa limite de prêt ou le montant à rembourser.

Emprunter avec MoMo Kash : instantané & flexible

• Bénéficier de prêt d’un montant allant de 2 000 FCFA à 100 000 FCFA.

• Recevoir son prêt de façon instantanée (immédiatement) sur son compte MoMo.

• Pouvoir retirer en toute flexibilité l’argent emprunté dans un point mobile money.

• Possibilité de rembourser à son rythme sur une période d’un mois.

Comment bénéficier pleinement du service MoMo Kash ?

Il suffit simplement :

• D’être régulièrement identifié.

• D’avoir un compte MTN MoMo (mobile money).

• D’être un utilisateur MoMo actif.

• Tapez *133# puis 3 pour souscrire au service.

Au sujet de MTN Mobile Money

Dynamisme : MTN Mobile Money compte à ce jour plus de 4 millions d’abonnés actifs avec un taux de croissance annuelle de 84% entre 2016 et 2017.

Simplicité & sécurité : La simplicité et la sécurité des transactions inspirent confiance à ses clients et contribuent à leur rendre la vie plus facile à travers des services innovants répondant à leurs besoins.

Proximité : De plus, MoMo se fait plus proche de ses abonnés à travers un réseau de distribution dense qui compte plus de 40 000 points de distributions.

Innovation : MoMo continue d’innover avec des services financiers répondant aux besoins des clients. MoMoKash a été lancé depuis le mois de Février 2018 pour permettre aux populations vivant en Côte d’ivoire d’épargner et d’emprunter de l’argent simplement à partir de leurs comptes MoMo.

Au sujet de Bridge Bank

Bridge Bank Group Côte d’Ivoire (BBG CI), a progressivement acquis une place significative dans le paysage bancaire en se positionnant sur le segment des PME. BBG CI élargit encore sa gamme de produits avec une offre à destination des populations traditionnellement exclues des circuits financiers classiques en partenariat avec MTN MFS CI.