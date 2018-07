Togo : Moov va débourser 28 milliards FCFA pour ses nouvelles licences 2G, 3G et 4G obtenues début juin

(Agence Ecofin) - Au Togo, le renouvellement anticipé des licences 2G et 3G actuelles et leur extension à la 4G jusqu’au 31 décembre 2036 va coûter à Atlantique Télécom, plus connu sous le vocable de Moov, 28 milliards de FCFA, apprend-on du rapport financier consolidé du premier semestre clos le 30 juin 2018 du groupe Maroc Télécom.

Le paiement de montant se fera sur la base de trois annuités, à partir de juillet 2018 indique le rapport. Le document précise également que le deuxième opérateur sur le marché de la téléphonie au Togo qui dessert plus 3 151 000 abonnés au 30 juin, a déjà décaissé 28 millions de dirhams marocains (environ 1,6 milliards FCFA) au titre de la deuxième et dernière tranche de la licence 3G au Togo, obtenue en 2016.

Le 11 juin dernier, à la faveur d’une cérémonie tirée à quatre épingles (photo), la filiale détenue à 95% par Maroc Telecom a obtenu une licence Mobile d’exploitation 2G/3G/4G valable jusqu’au 31 décembre 2036.

Fiacre E. Kakpo