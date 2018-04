Zimbabwe : TelOne s’associe à NUST pour la recherche et le développement dans les télécoms

(Agence Ecofin) - L’opérateur historique des télécommunications du Zimbabwe, TelOne, a signé un accord de partenariat avec l’Université nationale des Sciences et Technologies (NUST) du Zimbabwe pour la recherche et le développement dans les télécommunications. A travers l’expertise des chercheurs du NUST, associée à ses ressources financières et équipements, TelOne veut apporter de nouveaux services à valeur ajoutée aux consommateurs.

D’après Chipo Mtasa (photo), la directrice générale de l’entreprise télécoms, la manière dont la compagnie a été structurée et la manière dont elle faisait de l'argent par le passé n’accordaient pas vraiment d’importance aux services hors -voix. Mais, avec l’évolution des technologies, les nouveaux besoins des populations et la concurrence qui se fait étouffante, TelOne a décidé de devenir un opérateur de services convergents. En plus de ses services fixes traditionnels, la société publique veut désormais proposer d’autres produits au marché. La recherche et le développement lui garantira ainsi, d’être toujours à la pointe de l’innovation.

Les nouveaux produits et services que veut développer TelOne pour séduire davantage de consommateurs, iseront fournis via la connectivité à très haut débit que la société télécoms est également en train de déployer à travers le pays. Les nouveaux services à valeur ajoutée et la fibre optique contribueront à l’accroissement des revenus de l’entreprise dans les prochaines années.