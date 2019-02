Orange annonce « Sanza », son mobile intelligent à 20 dollars $, dans 16 pays d’Afrique et du Moyen-Orient  

(Agence Ecofin) - Le groupe télécoms Orange a profité du Mobile World Congress qui s’est ouvert ce 25 février 2019 à Barcelone en Espagne, pour annoncer le lancement de son mobile intelligent à 20 dollars US baptisé « Sanza », dans 16 pays d’Afrique et du Moyen-Orient au cours de cette année.

Le téléphone équipé de la plateforme UNISOC SC7731EF du fabricant de circuits électroniques intégrés UNISOC, fonctionne sous KaiOS, le système d’exploitation de KaiOS Technologies. Il donnera la possibilité à un plus grand nombre de personnes d’accéder à Internet en Afrique.

Dès avril 2019, les clients d’Orange du Mali, du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire, seront les premiers à pouvoir bénéficier de cet appareil. Le Botswana, Cameroun, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Egypte, Guinée-Bissau, Guinée Conakry, Libéria, Madagascar, Maroc, Sierra Leone et Tunisie, suivront après. Le téléphone sera aussi commercialisé en Jordanie.

Selon Alioune Ndiaye (photo), le directeur général d’Orange Moyen-Orient et Afrique (MEA), « Sanza est une preuve concrète de la capacité d’Orange à être un acteur majeur de l’inclusion digitale en Afrique et au Moyen-Orient. Avec son accès à internet en mode vocal et son prix attractif autour de 20$, j’ai la conviction que ce mobile 3G et bientôt 4G, est un levier puissant pour développer l’accès à internet pour tous en Afrique».

En Afrique où le taux de pénétration du Smartphone est encore très faible du fait de son coût exorbitant pour les populations à petits revenus qui constituent la majorité de la population du continent, le « Sanza » d’Orange intervient comme une alternative abordable à leur besoin de communiquer, de naviguer sur Internet, d’accéder à de nouveaux services numériques.