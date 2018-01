Airtel Madagascar et ses employés, solidaires envers les victimes du cyclone AVA

( AIRTEL MADAGASCAR) - Après le passage du cyclone AVA en début d’année, plusieurs habitants de la côte Est de Madagascar se sont retrouvés dans une situation désastreuse. Le 3ème opérateur mobile mondial n’a pas hésité à témoigner sa solidarité en prêtant main-forte aux habitants des régions concernées.

Plusieurs équipes à Diégo, Fianarantsoa, Tamatave et Antsirabe se sont données la main afin de distribuer des produits de première nécessité et ustensiles de base dans les endroits les plus touchés par le cyclone AVA. Plus de 600 personnes et 150 ménages ont ainsi reçu des sacs de riz, des haricots secs, des cuvettes, des bougies, du sucre, de l’huile, du matériel, etc. en guise de soutien. Face à l’ampleur des dégâts, Airtel Madagascar a également apporté son aide en participant à la réhabilitation d’infrastructures avec la Mairie de la ville de Fianarantsoa.

Airtel Madagascar, en tant qu’opérateur fidèle à ses valeurs de dynamisme, de solidarité et de respect, s’est toujours senti concerné par toutes questions économique ou sociale touchant l’environnement dans lequel il opère. « … Nous sommes aux côtés des communautés que nous servons, dans les bons moments, comme dans les moments difficiles d’où, le secours et assistance apportées aux régions touchées par le cyclone Ava », s’est exprimé Maixent Bekangba, Directeur Général d’Airtel Madagascar.

Engagé dans les causes sociales, Airtel Madagascar confirme à travers ce geste l’application concrète d’une politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise crédible, pertinente et pérenne.