Kenya : Safaricom annonce le lancement commercial de la 5G en 2022

(Agence Ecofin) - Depuis 17 mois, Safaricom expérimente la 5G à Nairobi, Kisumu, Kisii et Kakamega. La société télécoms s’estime prête pour la mettre officiellement à la disposition des Kényans. Les derniers réglages sont prévus à cet effet d’ici la fin de l’année.

L’opérateur de téléphonie mobile Safaricom annonce le lancement commercial de ses services 5G l’année prochaine. Aucune date fixe n’a déjà été avancée par la direction de l’entreprise qui prévoit de densifier l’infrastructure relative à cette nouvelle technologie d’ici la fin de l’année. Mercredi 22 septembre, Peter Ndegwa (photo), le président-directeur général de Safaricom, a déclaré que 200 tours télécoms 5G seront installées dans d’autres parties du pays pour apporter l’ultra haut débit mobile à un plus grand nombre de consommateurs.

« Cette année est une phase d'essai et nous avons l'intention d'avoir 150 à 200 sites avec un premier cas d'utilisation à domicile, en particulier dans les endroits où nous n'avons pas de fibre. Nous serons en mesure de faire des essais sur de telles zones et d'aider les clients en termes de vitesse et de fiabilité et, à partir de l'année prochaine, nous pourrons être en mesure de commercialiser un peu plus rapidement, mais je vous en parlerai au moment opportun », a expliqué Peter Ndegwa.

Cela fait plus d’un an que Safaricom teste la 5G au Kenya, à Nairobi, Kisumu, Kisii et Kakamega. Le leader du marché télécoms a initié l’opération le 26 mars 2020 avec l’expertise technologique des sociétés Nokia et Huawei. L’opérateur télécoms, qui ne songeait pas dans ses plans initiaux à adopter la technologie à ultra haut débit si rapidement, a été contraint de changer d’avis au regard de la demande par les consommateurs de capacités data de plus en plus élevées. Entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, le volume data mobile consommé par les Kényans est passé de 110,6 millions de gigaoctets à 163,6 millions de gigaoctets selon l’Autorité des communications (CA).

Airtel Kenya, le concurrent de Safaricom, a également initié la mise à niveau d’une partie de son infrastructure télécoms pour la préparer à la 5G. Le 6 avril 2021, la société a annoncé la modernisation avec succès de plus de 600 sites télécoms à Nairobi, Mombasa et Malindi.

Le lancement commercial du service 5G par Safaricom devrait contribuer à développer davantage son activité data et les revenus qui en découlent face à la lente croissance des revenus générés par les appels vocaux. Dans son rapport financier 2020, Safaricom révélait que le revenu de son segment voix a décliné de 1,4%, contre une croissance de 12,1% et 10,7% dans les segments de la data mobile et fixe.

