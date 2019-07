Telecom Egypt se lance dans le segment de la vidéo à la demande

(Agence Ecofin) - Telecom Egypt vient de se lancer dans une toute nouvelle branche d’activité, toujours en rapport avec l’internet à haut débit. L’opérateur historique des télécommunications d’Egypte a annoncé, le 23 juillet 2019, son entrée dans le secteur de la vidéo à la demande (VoD), à travers la signature d’un accord de partenariat avec Cable Network Egypt (CNE). En vertu de cet accord, Telecom Egypt fournira à ses clients un contenu et des chaînes de télévision via une plateforme IPTV interactive.

Selon Adel Hamed, le président-directeur général de Telecom Egypt, l’entrée de la société dans la VoD cadre avec sa stratégie de diversification de ses sources de revenus.

« Les récents développements réseau de Telecom Egypt, qui ont entraîné une modification de la qualité des services Internet en Egypte, ont permis à la société de fournir des services ‘’triple Play’’ (voix, données et IPTV) et ‘’quadruple Play’’ (voix, données, contenus et services mobiles), conformément à sa stratégie. Nous poursuivrons nos plans de développement et de modernisation afin de fournir les meilleurs services à nos clients et de répondre à leurs aspirations en utilisant les dernières solutions technologiques mondiales », a indiqué le patron de la société publique.

Le choix de CNE pour l’accompagner dans cette aventure, Telecom Egypt a expliqué qu’il découle des technologies de pointe et de l’expertise de son nouveau partenaire dans les domaines du cryptage, de la distribution et de la gestion des abonnements, ainsi que de sa licence de cryptage et de diffusion des services de télévision payante dans la région.