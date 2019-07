Maroc Telecom réalise un bon premier semestre 2019, avec des résultats supérieurs aux objectifs

(Agence Ecofin) - Bien que légèrement inférieurs aux performances financières du premier semestre 2018, Maroc Telecom qui a publié ses résultats pour la première moitié de l’année 2019, les juge positifs, car « supérieurs aux objectifs ». La société, présente sur son territoire historique, le Maroc, et dans neuf pays d’Afrique subsaharienne, a en effet réalisé un chiffre d’affaires de 17 844 millions de dirhams (1 868 690 001 dollars US), en hausse de 0,8% par rapport aux prévisions définies.

Le segment de la data a pesé dans cette embellie. Au Maroc, il a enregistré une croissance de 19,7% dans le mobile et contribué aux 10 713 millions de dirhams (1 121 905 177 dollars US) de recettes enregistrées par la maison mère. A l’international, le marché de la data a enregistré une croissance de 24,6% et contribué à l’atteinte des 7 824 millions de dirhams (819 358 359 dollars US) générés par toutes les filiales.

Au 30 juin 2019, le parc mobile de Maroc Telecom au Maroc s’élevait à 19,5 millions de clients, en hausse de 3,2% sur un an, porté par une croissance de 18,3% du parc postpayé et de 1,6% du parc prépayé. Le parc fixe, quant à lui, s’est établi à 1,9 million de lignes, en progression de 3,6% tandis que le parc haut débit s’est accru de 6,2% pour s’établir à 1,5 million de lignes.

A l’international, le parc mobile du groupe télécoms marocain s’est établi à 39 372 000 consommateurs, en hausse de 4,11%.