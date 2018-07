Maroc Telecom a enregistré un chiffre d’affaires de 1,9 milliard $ au 1er semestre 2018, porté à 48% par ses filiales africaines 

(Agence Ecofin) - Pour le premier semestre de l’année 2018, le groupe Maroc Telecom s’est réjouit de présenter un chiffre d’affaires consolidé de 17 939 000 000 de dirhams marocains (1 900 346 071 dollars US), en hausse de 5% par rapport au premier semestre 2017.

D’après le rapport financier de l’entreprise, ses neuf filiales d’Afrique subsaharienne sont à l’origine de cette croissance soutenue. Il s’agit du Niger, du Togo, du Mali, du Bénin, de la Côte d’Ivoire, de la Centrafrique, du Burkina Faso, de la Mauritanie et du Gabon. Toutes ont affiché une belle performance financière qui s’est répercutée sur le groupe.

Les filiales africaines de Maroc Telecom ont pesé au total pour 8 146 000 000 de dirhams marocains (862 936 568 dollars US) dans le chiffre d’affaires de Maroc Telecom au premier semestre 2018, en croissance de 7,4% par rapport à 2017. Soit près de 48% du chiffre d’affaires global du groupe télécoms généré par 38 239 000 d’abonnés. Ce sont surtout les filiales du Niger, du Mali, du Togo, de Côte d’Ivoire et du Bénin qui ont tiré les belles performances financières de la branche internationale de Maroc Telecom grâce à la data 4G et au Mobile Money.

Sur son marché national, Maroc Telecom a enregistré un chiffre d’affaires de 10 562 000 000 dirhams marocains (1 118 872 579 dollars US) au premier semestre 2018, en progression de 4,8% comparé à la même période de 2017. La société télécoms a enregistré un parc de 22 161 000 abonnés.