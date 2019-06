Afrique du Sud : la digitalisation des services de MultiChoice va faire perdre leurs emplois à plus de 2 000 employés de l’entreprise

(Agence Ecofin) - La semaine dernière, 2 194 employés de MultiChoice auraient reçu des lettres de licenciement, dans le cadre d’une restructuration prévue par l’opérateur de télévision payante. L’information a été confirmée aux employés par Calvo Mawela (photo), PDG de MultiChoice Group.

La grande majorité des employés touchés par la restructuration proviennent des centres d’appels et du service clientèle de MultiChoice. L’entreprise a expliqué que cette restructuration s'inscrivait dans le cadre des derniers changements stratégiques apportés à son modèle de prestation de services à la clientèle qui font que les abonnés préfèrent maintenant s'engager digitalement avec l'entreprise.

Selon l’Association professionnelle des travailleurs des secteurs de l'Information de la Communication et de la Technologie, MultiChoice a agi illégalement. Le syndicat n'avait pas été officiellement informé avant l’annonce de la mesure. Calvo Mawela a déclaré, de son côté, que la réduction des effectifs avait été une décision difficile à prendre et qu’un programme d'appui offrirait des indemnités de départ volontaire, une planification financière et un soutien aux employés licenciés.

Servan Ahougnon