Afrique francophone : Facebook va accompagner 10 000 PME dans leurs stratégies de marketing digital

(Agence Ecofin) - Facebook va aider 10 000 petites et moyennes entreprises d’Afrique francophone à faire du marketing digital. Le groupe créé par Mark Zuckerberg vient de lancer dans la région son initiative « Boost avec Facebook ».

Il s’agit d’un programme qui permettra de former 10 000 petites et moyennes entreprises, dans six pays d’Afrique francophone, aux outils du marketing digital.

Les pays retenus pour bénéficier du programme sont la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, la RDC, le Bénin et la Guinée Conakry. Avec plus de 1,6 milliard de personnes connectées via Facebook, cette formation permettra aux PME d’atteindre une audience importante pour leurs stratégies de communication.

« Les plateformes numériques occupent désormais une place fondamentale dans l’économie et davantage encore sur le continent africain où le secteur informel représente jusqu'à 80% du PIB. Avec notre initiative, nous voulons soutenir les entrepreneurs africains et les inviter à tirer avantage de ce tournant pour libérer leur potentiel de croissance et accélérer le développement du continent ».

Le lancement de « Boost avec Facebook » en Afrique francophone intervient alors que le groupe s'apprête à lancer, à travers le continent, un nouveau site web dédié aux PME.

Servan Ahougnon