Airtel Madagascar participe activement à la lutte contre le Covid-19

(AIRTEL MADAGASCAR) - Très présent aux côtés du gouvernement dans la lutte contre COVID-19 dès sa manifestation à Madagascar, Airtel Madagascar ne pouvait rester insensible face aux conséquences sociales causées par l’avancée de cette pandémie. C’est à travers un geste de solidarité que le 3ème opérateur mobile mondiale apporte une fois de plus son soutien à l’Etat Malagasy.

Pour soutenir la population qui, à travers le respect des gestes barrière en restant à la maison, participe activement à la lutte contre la propagation de cette pandémie affectant le pays entier au détriment des activité gagne-pain, Airtel Madagascar a effectué une remise de dons auprès de trois institutions publiques à savoir la Commune Urbaine d’Antananarivo et les Centres de Commandement Opérationnel COVID-19 de Fianarantsoa et Tamatave. Ces dons sont composés de :

2 tonnes de riz à la Commune Urbaine d’Antananarivo,

1 tonne de riz au Centre de Commandement Opérationnel COVID-19 de Fianarantsoa

1 tonne de riz au Centre de Commandement Opérationnel COVID-19 de Toamasina.

Cette action citoyenne traduit une fois de plus les valeurs de l’opérateur : la solidarité et le respect envers d’une part les forces vives qui se déploient au quotidien pour éradiquer la pandémie, à savoir les équipes médicales et les responsables chargés de la coordination stratégique et opérationnelle de la riposte nationale contre le COVID-19 ; et d’autre part à l’endroit des personnes aux statuts sociaux vulnérables impactés par les mesures prises pour lutter contre cette pandémie.

« Ce don de produits de première nécessité est une modeste contribution aux efforts du gouvernement pour faire reculer cette pandémie. Nous devons agir tous ensemble pour éradiquer le COVID-19 de Madagascar et ce n’est qu’en respectant les gestes barrières que nous viendrons plus rapidement à bout de cette maladie » a déclaré Eddy KAPUKU le Directeur Général d’Airtel Madagascar.

♯SoyonsPrudents

