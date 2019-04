RD Congo : lancement du partenariat entre Vodacom et Ingenious City

(VODACOM) - A ce jour, le numérique s’impose dans tous les domaines de la vie et évolue tous les jours. Cependant, les contraintes liées à l’accès aux technologies empêchent les Congolais et d’autres pays dit du « tiers monde » d’avoir accès aux solutions numériques au profit de leur émergence. D’où le questionnement sur une émergence du marché LOW TECH, qui permettrait l’accès au numérique grâce à une technologie plus accessible.

Soucieux de voir l’évolution technologique au service des communautés, et fort de sa mission qui est de connecter les congolais aux meilleures opportunités que réservent le présent et le futur, Vodacom Congo a mis au service des Congolais des services à valeur ajoutée pour l’amélioration de l’éducation et l’emploi des jeunes.

La RDC vit une croissance des utilisateurs internet, soit 8 millions de personnes connectées via leurs téléphones. Les entreprises à leur tour multiplient les offres via les supports mobiles comme c’est le cas du mobile Banking qui, ramène un lot des solutions bancaires disponibles sur les téléphones mobile à l’instar du mobile money développés par les entreprises de télécommunication.

Cependant la réponse aux problèmes d’accessibilités aux soins médicaux adéquats, de l’amélioration du système éducatif local jugé inefficace, de l’urbanisation, du recensement de la population, la nécessité de moderniser l’administration public ainsi que d’autres problèmes dont les solutions proviendraient du numérique, demeurent un défis dans ce sens qu’il faudrait que chaque domaine intègre le numérique comme solution de développement.

Parmi ces acteurs majeurs de l’innovation qui ont récemment vus le jour en RDC, nous citons Ingenious city qui est un incubateur d'entreprises ou de start-ups. C’est aussi un cadre de réflexion et un centre d’innovations qui étudie les opportunités de résoudre les problèmes de la communauté grâce au numérique.

Ingenious city accompagne des projets de création d'entreprises. Son but est de donner aux jeunes entrepreneurs opérant dans le numérique, les outils et les connaissances dont elles ont besoin pour devenir autonomes. Dans la continuité de sa mission, Vodacom RDC pour sa part s’est associé au plus grand incubateur en RDC, ingenious city, afin de réfléchir et de donner des réponses aux problèmes de la société grâce aux Technologies de l’information et de la communication. L’idée étant de mettre ensemble les personnes ayant des idées ; et l’ensemble des acteurs du numérique grâce à la connectivité qu’apporte Vodacom. Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de l’action de Vodacom qui a consisté à créer des services innovants pour l’amélioration de l’éducation, l’accès aux soins médicaux et tant d’autres facilités. Vodacom RDC s’associe au plus grand incubateur d’entreprises du pays, Ingenious City, pour aider les entrepreneurs / startups locaux à se développer en leur fournissant : un espace de bureau, Une connexion Internet haut débit, possibilité de vendre leurs innovations à vodacom, Facilitation de l’inclusion financière à travers M-PESA, Possibilité d’être embauché comme consultant ou fournisseur VAS chez Vodacom.

L’événement de lancement sera l’occasion de définir le programme Vodacom Innovation, éclairer la vision sur le partenariat de Vodacom avec INGENIOUS CITY, et poser les bases d’une réflexion sur les enjeux et solutions qu’apporte le numérique aux problèmes sociaux.