Madagascar : le paiement des abonnements Parabole est désormais disponible 24h/24 et 7j/7 grâce à Airtel Money

(AIRTEL MADAGASCAR) - Une refonte technique a été entreprise au début du mois d’avril permettant d’offrir un service disponible en tout temps. L’objectif étant d’offrir une expérience client optimale, Airtel Madagascar illustre à travers cette initiative l’esprit d’innovation continuelle apporté dans le domaine des solutions de paiement mobile.

Ce service entièrement gratuit permet aux utilisateurs Airtel Money de s’adonner à leurs tâches quotidiennes en toute sérénité. «…En plus des nombreux services déjà disponibles tels que le paiement de facture, le transfert d’argent, la liaison bancaire, etc., cette amélioration effectuée avec Parabole confirme notre engagement à offrir une expérience unique à nos clients à travers une écoute attentive de leurs besoins… » explique Maixent Bekangba, Directeur Général d’Airtel Madagascar.

Un service unique offrant un paiement automatisé et instantané

Airtel Madagascar est le seul opérateur offrant un service de paiement disponible 24h/24 et 7j/7 avec Parabole Madagascar. Plus besoin d’attendre les heures de bureau ou les jours ouvrables pour effectuer des transactions. En cas de coupure du décodeur, les abonnés parabole pourront se réabonner instantanément et avoir accès à leurs programmes favoris grâce à un service entièrement autonome.

Simple, pratique et sécurisé

Le service de paiement des abonnements via Airtel Money permet aux abonnés Airtel d’effectuer des transactions en toute sécurité, sans avoir à se déplacer. Les abonnés doivent composer le *436*8*6*2# pour enregistrer le numéro de carte Parabole et le *436*8*6*1# pour enclencher le réabonnement. « Afin de rassurer les abonnés, une preuve de paiement est envoyée par SMS, offrant ainsi une expérience toujours plus agréable… » rassure Maixent Bekangba, Directeur Général d’Airtel Madagascar. « Cette refonte technique est un bel exemple de collaboration entre Airtel et Parabole Madagascar. Les efforts maintenus au bénéfice des utilisateurs, marquent d’ailleurs une progression décisive pour la télévision numérique, » a rajouté Patrick Cottrelle, Directeur Général de Parabole Madagascar

Présent dans toutes les opérations de paiement mobile, Airtel confirme, une fois de plus, sa politique de proximité tout en contribuant à développer les activités commerciales et à optimiser l’expérience client.

A propos d’Airtel

Bharti Airtel Limited est une entreprise mondiale de télécommunications de premier plan qui est présente dans 16 pays d'Asie et d'Afrique. Basée à New Delhi, en Inde, la société se classe parmi les 3 principaux fournisseurs de services mobiles dans le monde en termes d'abonnés. En Inde, les offres de produits incluent les services sans fil 2G, 3G et 4G, le commerce mobile, les services de ligne fixe, le haut débit DSL à large bande, la DTH, les services d'entreprise, y compris les services interurbains nationaux et internationaux aux transporteurs. Dans le reste des géographies, il offre des services sans fil 2G, 3G et 4G et le commerce mobile. Bharti Airtel avait plus de 394 millions de clients à travers ses opérations à la fin décembre 2017. Pour en savoir plus : www.airtel.com.

A propos de parabole

Créé en Novembre 1998, le Groupe PARABOLE est un groupe régional présent dans l’Océan Indien : Réunion, Maurice, Madagascar, Mayotte, Comores. Depuis 2016, le Groupe PARABOLE, déjà fort d’une offre de plus de 100 chaînes TV, radios et services sur toute la zone, lance à la Réunion une offre triple play : télé, internet et téléphonie fixe. Il ambitionne de continuer à apporter à ses abonnés un nouvel accès sur le monde, à travers les perspectives illimitées de l’internet et de la télécommunication.