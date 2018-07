Nigeria : Universal Music Group lance une division dédiée à la république fédérale

(Agence Ecofin) - Universal Music Group (UMG) a annoncé le lancement de sa division dédiée au Nigeria. Elle fonctionnera à partir des bureaux du label à Lagos. La direction de cette division a été confiée à Ezegozie Eze Jr.

« Je suis ravi de lancer officiellement la division nigériane d'Universal Music à une époque aussi passionnante pour la musique africaine sur le marché mondial. L'ouverture d'un bureau dans la région par la plus grande compagnie de musique du monde est une énorme déclaration de croyance en nos talents musicaux locaux », a déclaré le directeur de la division nigériane d’UMG.

Cette nouvelle division nigériane d'UMG travaillera en collaboration avec celles existantes à travers le continent, dont la récente division ivoirienne, à travers les marchés d’Afrique anglophone. Le label se servira de cette antenne nigériane pour améliorer son travail sur le marché musical le plus attractif du continent, en détectant les nouveaux talents et en signant les artistes les plus performants.

Servan Ahougnon