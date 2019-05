Nigeria: MTN a jusqu’au 31 mai pour verser la dernière tranche de son amende écopée en 2015

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile MTN Nigeria a jusqu’au 31 mai 2019 pour s’acquitter de la dernière tranche de l’amende de 330 milliards de nairas (1,65 milliard de dollars US) écopée en octobre 2015 pour violation des directives relatives à l’identification des abonnés mobiles ; soit 55 milliards de nairas.

A l’origine, l’amende totale était de 5,2 milliards de dollars US. Mais après moults négociations, MTN avait réussi à la faire réduire à 3,9 milliards de dollars US puis finalement à 1,65 milliard de dollars US après s'être acquitté d'un premier versement de 50 milliards de nairas (250,77 millions de dollars US) pour montrer sa bonne foi, pris l’engagement de régler le reste en six tranches et accepté d’introduire une partie de son capital en bourse.

Sur les 280 milliards de nairas déjà payés, MTN avait tout d’abord versé 30 milliards de nairas sur le compte de la NCC, puis 30 milliards de nairas le 31 mars 2017 sur le compte du Trésor public. Ensuite, la société télécoms avait payé 55 milliards de nairas le 31 mars 2018 ; 55 milliards de nairas le 31 décembre 2018 et 55 milliards de nairas le 31 mars 2019.

Avec ce dernier versement attendu, ajouté à l’introduction en bourse le 16 mai 2019, la société MTN Nigeria aura tenu tous ses engagements et pourra mettre une fois pour toute derrière elle, son conflit de 2015 avec le gouvernement.