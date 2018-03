Namibie : Profile Technologies, actionnaire de MTN, dévoile les ambitions placées dans la licence MVNO

(Agence Ecofin) - La société MTN Business Namibia est actuellement en négociations avec l’opérateur Telecom Namibia pour utiliser son réseau comme opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO). Profile Technologies, détenteur de 30% d’actions de MTN, place de grands espoirs dans cette collaboration. Selon Vaino Nghipondoka (photo), président-directeur général de Profile Technologies Holdings, par ailleurs président de MTN Business Namibia, Profile Technologies souhaiterait « repeindre toute la Namibie en jaune », couleur de marque de l’entreprise qui n’offre pour l’instant que des services télécoms aux entreprises.

Avec la licence MVNO, MTN Business Namibia pourra attaquer le segment « Grand public » et proposer des services voix et data à de meilleurs tarifs sur l’ensemble du territoire national. Les zones rurales, délaissées par MTC, Paratus Telecom et Telecom Namibia Mobile, seront sa principale préoccupation. D’après Vaino Nghipondoka, « il y a des régions de notre pays où il n'y a pas de couverture en téléphonie mobile à dix mètres de la route principale. Des zones où personne ne peut appeler pour le transport, en cas de maladie. La télécommunication est à la fois une bonne affaire, mais surtout un service essentiel, tout comme l'eau ».

Actuellement, la Namibie, avec ses près de 2,5 millions d’habitants, représente un petit marché pour le groupe MTN, comparée aux autres territoires d’Afrique centrale, de l’Ouest et du Moyen-Orient. Cependant, les revenus qu’il peut enregistrer sur le segment « Grand public », associé au segment « Entreprise » où il occupe déjà une place de choix, sont de nature à améliorer la santé financière de la filiale locale et soutenir la croissance du groupe.