Malawi : Airtel lance la 4G, 18 mois après Telekom Networks Malawi

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Airtel a lancé ses services de quatrième génération mobile, le 19 janvier 2018. L’entrée de la filiale malawite du groupe télécoms indien Bharti Airtel dans le très haut débit, découle d’une mise à niveau par l’entreprise de la technologie 3,7G offerte aux clients, depuis une année déjà. D’après Charles Kamoto, le directeur général d’Airtel Malawi, « le style de vie de nos clients va changer pour toujours. Nous entrons maintenant dans le monde de l'Internet des objets ».

Nicholas Dausi, le ministre de l'Information, a déclaré que le lancement de la 4G par Airtel « est la preuve de notre engagement à faire en sorte que la majorité des Malawites aient accès à des services de télécommunications et à une utilisation des données de haute qualité ». Il a ajouté: « Pour Airtel et d'autres acteurs sur le marché, aujourd'hui vous avez lancé la 4G; cependant, ne vous en contentez pas. Je vous mets au défi de continuer à nous apporter plus de technologies et de produits innovants».

Si, pour Airtel, l’entrée dans la 4G est une grande célébration, Telekom Networks Malawi (TNM) qui commercialise cette technologie depuis plus longtemps, n’a pas manqué l’occasion pour le rappeler au public. Dans une publicité diffusée juste avant la cérémonie d’Airtel, la société publique déclare: « Vous êtes en retard à la fête 4G, passez à 4,5G ». TNM qui commercialise la 4,5G, depuis septembre 2017, avait lancé la 4G, en juin 2016.