Tanzanie: la mauvaise santé financière d’Airtel préoccupe Deloitte & Touche qui craint pour sa viabilité future

(Agence Ecofin) - La société télécoms, Airtel Tanzanie suscite l’inquiétude de Deloitte & Touche. L’auditeur indépendant indique dans son rapport qu’au terme de l’année 2017, l’opérateur télécoms affichait des pertes cumulées s’élevant à 967,8 milliards de shillings (422 931 163 dollars US), en hausse par rapport à 957,9 milliards de shillings (418 604 837 dollars US) en 2016. Pour l’année 2017, l’entreprise a enregistré une perte nette de 109,812 milliards de shillings (47 988 134 dollars US), toutefois en légère baisse par rapport aux 124,896 milliards de shillings (54 579 882 dollars US) de 2016.

Selon Deloitte & Touche, le passif actuel d’Airtel Tanzanie est largement supérieur à l’actif de l’entreprise de 189,234 milliards de shillings (82 695 759 dollars US). L’auditeur indépendant indique qu’au regard de cette situation et de bien d’autres questions, il a été révélé « l’existence d’une incertitude matérielle susceptible de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre ses activités ». Pour réduire ses dépenses, Airtel Tanzanie a déjà procédé à une réduction de ses effectifs par deux fois. D’abord 216 employés en 2016 puis 354 en 2017. Soit 570 travailleurs.

Pour le Conseil d’administration de la société télécoms, la confiance demeure malgré l’augmentation du passif de l’entreprise. Cet optimiste est nourri par le cash-flow important de la société et l’engagement de soutien qu’a exprimé l’actionnaire majoritaire, Bharti Airtel Inde.