Afrique du Sud : Cell C envisage l’introduction d’une partie de son capital sur la bourse en 2020

(Agence Ecofin) - Jose Dos Santos (photo), le président-directeur général de l’opérateur de téléphonie mobile Cell C, a dévoilé les projets de l’entreprise d’introduire une partie de son capital sur la Johannesburg Stock Exchange (JSE), au premier trimestre 2020.

Au cours d’un entretien accordé à Bloomberg, le 21 août 2018, le patron de la troisième société télécoms du pays, en termes d’abonnés, a indiqué que cette opération contribuera à lever des fonds pour financer des acquisitions prévues. Jose Dos Santos a toutefois souligné que l’entrée sur la bourse locale dépendra des conditions du marché.

Les acquisitions qu’évoque Cell C viendront concrétiser ses ambitions de diversification de ses activités. La compagnie qui détient un large réseau de fibres optiques voudrait, par exemple, se lancer sur les segments des médias et du contenu en ligne. L’opérateur télécoms qui prépare son entrée sur le segment de la fibre optique à domicile, espère tirer parti de ces potentiels investissements pour proposer des produits attrayants. Cela lui permettra de générer de nouveaux revenus qui stabiliseront sa santé financière. La compagnie se voit aussi investir dans les services financiers ou même l'assurance.

Selon Jose Dos Santos, l’introduction en bourse de Cell C servira à recapitaliser davantage la société. Cette seconde opération interviendra après la première, menée avec succès en décembre 2017, et portant sur la cession de 45% de parts à Blue Label Telecom et de 15% à Net 1 UEPS Technologies.