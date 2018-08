Nigeria : MTN a consacré 498 millions $ à l’expansion de son réseau cette année pour se renforcer sur le marché de la data

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile, MTN Nigeria a consacré une enveloppe financière de 180 milliards de nairas (498 812 104 dollars US) à l'extension de son réseau télécoms au cours de l’année 2018. Cet investissement a essentiellement été tourné vers le renforcement du marché de la data. D’après Adekunle Awobudu, le directeur financier de l’entreprise, même si la voix représente encore 2/3 des revenus de MTN Nigeria, le vent est en train de tourner et il faut s’adapter le plus rapidement possible.

Dans un entretien accordé au journal The Guardian, Awobudu a révélé que de nombreux d’abonnés réallouent leur budget d’appels vers la data parce qu’ils préfèrent de plus en plus appeler via WhatsApp et les autres applications over-the-top (OTT). Au regard de ce changement de comportement qui ne se limitera pas seulement aux grandes villes, Adekunle Awobodu estime qu’il est devenu nécessaire pour la société télécoms d'étendre son réseau dans l'arrière-pays et de combler le fossé numérique auquel le pays est actuellement confronté.

Au premier semestre 2018, MTN Nigeria a réalisé un revenu de 17 230 000 000 Rands (1 194 501 783 dollars US). Le segment de la data y a contribué à hauteur de 14,77%, soit 2 545 000 000 Rands (176 436 856 dollars US) ; en croissance de 63,7% comparé à la même période en 2017 où le revenu du segment data n’était que de 1 904 000 000 Rand (131 998 339 dollars US).

L’investissement consacré par MTN Nigeria pour l’extension de son réseau est tout de même plus faible que les budgets alloués à la même tâche au cours des années 2016 et 2017. Il était respectivement de 192 milliards de nairas (532 066 244 dollars US) et 225 milliards de nairas (623 515 130 dollars US).