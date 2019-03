Kenya : Telkom construit une boucle de fibre optique à Mombassa pour améliorer son offre de connectivité dans la ville

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Telkom a entamé la construction d’une boucle urbaine de fibre optique à Mombasa. L’objectif est d’accroître son offre de connectivité dans la ville afin de séduire davantage de consommateurs du segment particuliers et entreprises.

Selon Mugo Kibati, le président directeur général de Telkom, l’entreprise envisage de construire ce genre d’infrastructure de fibre optique dans toutes les grandes villes du pays afin de répondre à la demande de croissance en connectivité à très haut débit.

La boucle de fibre optique de Mombasa sera reliée au réseau national de fibre optique construit par Telkom et long de plus de 10 000 Kilomètres. Elle sera aussi reliée au réseau de redondance long de 1000 Kilomètres, construit entre Mombasa et la ville de Tororo.

La construction de la boucle de fibre optique rentre dans le cadre du projet d’expansion de réseau de Telkom, d’une valeur d’un milliard de shillings (9,7 millions USD). La société télécoms compte investir la somme de 50 millions de shillings (489 346 USD) dans le chantier de Mombasa qui intervient après l’achèvement de celui de Nairobi.

L’investissement de Telkom à Nairobi, à Mombasa et bientôt dans les autres grandes villes du pays démontre la volonté de la société télécoms de contrer la domination de Safaricom sur les segments de la voix et de la data. Une volonté d’en découdre qui se traduit également par la fusion annoncée avec Airtel pour gagner en part de marché et en influence.