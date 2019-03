Côte d’Ivoire : les chaines de TV du Groupe RTI désormais disponibles sur l’application mobile TV d’Orange

(ORANGE COTE D’IVOIRE) - Afin de satisfaire une demande exprimée par ses clients depuis son lancement, Orange TV annonce, ce 22 mars, le lancement des chaînes de télévision du Groupe Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI) sur son bouquet. L’application mobile TV d’Orange fait ainsi évoluer son offre et intègre désormais les chaines de télévision nationales du Groupe RTI, acteur clé dans le paysage audiovisuel ivoirien.

Les chaines RTI1 et RTI2 viennent enrichir l’offre de bouquets TV existante et permettront aux clients de retrouver à tout moment sur leur smartphone ou tablette, leurs programmes TV nationaux préférés partout en Côte d’Ivoire : séries, documentaires, JT, émissions thématiques, etc.

RTI1 étant aujourd’hui la première chaîne en Côte d’Ivoire en termes d’audience veille avec des programmes phares qui rassemblent chaque jour des millions de téléspectateurs.

Ce partenariat entre Orange CI opérateur multiservices et engagé et le Groupe RTI est une étape importante dans l’évolution du paysage audiovisuel ivoirien, car il permet de répondre aux attentes de nos clients communs et d’accélérer l’amélioration de leur expérience dans la consommation des contenus audiovisuels, sans consommer leur crédit Internet.

Notre ambition en tant qu’opérateur digital et engagé est de répondre aux besoins essentiels de nos clients et d’améliorer leur expérience grâce à la digitalisation de leurs usages. En ce sens, nous continuerons de développer de nombreux services en partenariat avec les acteurs publics et privés du pays.

Aussi, pour marquer l’importance qu’accorde Orange CI au développement de son offre digitale, la signature de ce partenariat avec le Groupe RTI s’effectue en marge du lancement des ADICOMDAYS 2019, le rdv annuel des acteurs du Digital en Afrique, pour lequel il est le sponsor titre depuis quelques années.

L’application mobile TV d’Orange, plus simple et plus dynamique

En vue de continuer à offrir à ses clients une expérience toujours meilleure, Orange TV lance également une nouvelle version de son application mobile qui compte déjà aujourd’hui plus d’une centaine de milliers d’utilisateurs réguliers. La nouvelle application TV d’Orange Côte d’Ivoire facilite encore plus l’accès au service et aux différentes fonctionnalités : achat de pass TV et rechargement de compte VOD, achat de pass TV pour un tiers, gestion de la validité des pass TV, assistance en ligne,…tout ceci directement depuis l’application grâce à un environnement plus ergonomique et une conception plus intuitive et agréable. Orange TV, continue en outre d’offrir une programmation riche, des bouquets TV d’une trentaine de chaines nationales et internationales multithématiques en ‘‘Live’’ et une plateforme VOD (vidéo à la demande) donnant accès à une grande variété de contenus africains et internationaux, disponibles 24/7. Pour rappel, l’application TV d’Orange Côte d’Ivoire est disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement Android et IOS.

La consommation du crédit Internet non facturée lors des usages TV d’Orange

La souscription aux bouquets TV d’Orange s’effectue à partir de Pass Internet dédiés : jour/semaine/mois. Aussi, pour répondre à l’évolution des usages, la data n’est pas facturée pendant les usages TV d’Orange, dès souscription à un pass TV. Cette solution permet aux clients de profiter pleinement des programmes du groupe RTI et d’autres programmes, services et fonctionnalités de l’application, sans risque d’épuiser ni le crédit téléphonique, ni le crédit Internet de base.

Pour Mamadou Bamba, Directeur Général d’Orange Côte d’Ivoire : ‘‘L’aboutissement de ce partenariat avec le Groupe RTI est une belle réussite pour la promotion de contenus locaux. En conjuguant nos expertises, nous souhaitons satisfaire nos clients avec une offre de programmes complémentaires qui colle à leurs attentes ; cela est un impératif dans un monde de plus en plus concurrentiel et digital’’.

Quant à M. Fausséni Dembélé, Directeur Général de la RTI : « Nous venons de franchir ce jour une étape importante ! En effet, nous avons scellé un partenariat qui permettra à tout client Orange d’acheter des pass Internet spéciaux RTI. Cette offre est une première au niveau national, puisqu’Orange devient ce jour le premier partenaire à disposer du flux RTI dans son application Mobile. Cet accord est la preuve de l’attractivité des programmes de nos chaines, et de la valeur qu’elle a en mobilité. »





À propos d’Orange Côte d’Ivoire

Orange Côte d’Ivoire, leader de la téléphonie en Côte d’Ivoire avec près de 13 000 000 de clients, est une entreprise qui œuvre au quotidien à offrir à ses clients la meilleure expérience. Elle propose ainsi des services Fixe, Mobile et Internet sur les marchés Grand Public, Opérateurs et Entreprises.

Orange Côte d’Ivoire a révolutionné le mobile banking en Côte d’Ivoire en lançant depuis 2008 son service Orange Money pour simplifier la vie de ses clients en leur permettant d’effectuer plusieurs transactions financières via le mobile comme le transfert d’argent, le paiement de factures, la collecte de fonds.

En plus de sa démarche Qualité certifiée ISO 9001 par l’AFAQ- AFNOR, Orange Côte d’Ivoire réaffirme son positionnement d’entreprise citoyenne et son attachement à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) à travers de nombreux projets sociaux. Ces résultats ont pu être réalisés grâce à un personnel compétent et qualifié qui bénéficie de conditions de travail et de santé exceptionnelles. Ces atouts ont valu à Orange Côte d’Ivoire d’être certifié Top Employer 2014, 2015, 2016 et 2017.

Depuis 2016 Orange Côte d’Ivoire s’est déployé dans la sous-région par le rachat des opérateurs Cellcom Libéria et Airtel Burkina Faso devenus respectivement Orange Libéria et Orange Burkina Faso

La société a également réalisé une participation de 6,48% au capital d’Afrimarket

Visitez nos sites : www.orange.ci / www.business.orange.ci

Suivez nous sur les réseaux sociaux : Facebook : https://www.facebook.com/orangecotedivoire / Twitter : https://twitter.com/CI_Orange

Contacts Presse : servicepresse.oci@orange.com / Emmanuel ADJOBY - 20 34 52 18

A propos de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI)

Le Groupe RTI est le premier Groupe de média en Côte d’Ivoire avec deux chaines de télévisions (RTI1 et RTI2), deux chaines de radios (Radio CI et Fréquence2), une station régionale (RTI Bouaké) et plusieurs supports digitaux. Ses dirigeants travaillent sans cesse à une diversification de son contenu et à la création de programmes de plus en plus innovants.

Des programmes qui d’ailleurs séduisent les téléspectateurs et les auditeurs du monde entier. Grâce à des accords de partenariats, ceux-ci ont accès aux supports du Groupe RTI sur plusieurs bouquets à l’international.

Le Groupe RTI a notamment su diversifier ses activités en s’engageant dans la distribution et la co-production de fictions africaines et ivoiriennes (RTI Distribution) afin de promouvoir des contenus de qualité et de positionner ainsi ces fictions dans le ranking international.

Depuis 2014, le Groupe RTI investit fortement dans le digital qui au-delà d’être une innovation, est une volonté de rendre le Groupe RTI et ses contenus accessibles à tous.

Aujourd’hui, RTI DIGITAL c’est :

Le site web ( www.rtici ) : + 12,6 millions de visiteurs

) : + 12,6 millions de visiteurs Apps mobiles (RTI MOBILE et Fréquence 2) : 1,3 millions et 40 milles téléchargements respectivement

Les réseaux sociaux : Facebook (2,2 millions d’abonnés), Tweeter (502 milles abonnés), YOUTUBE (600 milles abonnés) et Instagram (110 milles Abonnés)

Contacts Presse : raissa.agbonou@rti.ci ; RAISSA AGBONOU / 22 40 12 50 poste 4821