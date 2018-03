MTN Côte d’Ivoire signe un partenariat regional inédit avec LaLiga

(MTN CÔTE D’IVOIRE) - MTN Côte d’Ivoire et LaLiga ont annoncé conjointement la signature d’un partenariat régional stratégique, en présence de Freddy Tchala, Directeur Général de MTN CI et Antonio Barradas, Directeur Général de LaLiga Afrique, C. Karembeu, légende du Real Madrid et ambassadeur de LaLiga, Grégory Bolle, Directeur des partenariats Internationaux de LaLiga.

La conférence de presse a vu la participation de Die Foneye, Secrétaire Administratif de la Ligue Professionnelle de Football, de Franck Otchoumou, Chef de service marketing de la Fédération Ivoirienne de Football, de Monica Mollon, Directrice Générale de Canal+ Advertising Côte d’Ivoire, de la Presse locale et internationale, et de quelques abonnés de l’entreprise de téléphonie.

Leader de la fourniture de services Internet en Côte d’Ivoire, MTN Côte d’Ivoire continue d’innover à travers cet accord avec LaLiga, qui donnera à ses près de 11 millions d’abonnés un accès à des contenus exclusifs. Comme l’a déclaré Freddy Tchala : « Nous sommes fiers de démarrer ce partenariat avec LaLiga. C’est une étape importante pour MTN Côte d’Ivoire dans sa mission d’offrir les avantages d’une vie moderne connectée aux Ivoiriens. Cette alliance rapproche nos abonnés d’un des plus grands championnats au Monde, et leur permettra de recevoir en exclusivité des informations sur Le Classico mais aussi la possibilité de voir leurs stars et de réaliser ainsi un de leurs rêves ».

En effet, cet accord donne à MTN Côte d’Ivoire le droit de commercialiser des contenus exclusifs des vingt clubs participant au championnat d’Espagne. Aussi, pendant la durée de ce partenariat, MTN Côte d’Ivoire entend récompenser la fidélité de ses abonnés passionnés de football en leur offrant l’opportunité exceptionnelle de voyager tous frais payés pour assister à une rencontre du Classico en loge VIP.

Au classement UEFA 2017, le championnat d’Espagne occupait la première place ex-aequo avec d’autres championnats européens. Ce partenariat entre deux marques fortes, est en faveur des populations Ivoiriennes, et une 1ère pour une entreprise de télécommunication en Afrique de l’Ouest.

Le Directeur General de LaLiga Afrique – Antonio Barradas a affirmé que « L´Afrique est un continent stratégique pour LaLiga tant pour ses fans ainsi que ses nombreux talents. De nombreux footballeurs Ivoriens comme Yaya Toure, Romaric, Zokora, Arouna Kone, Eric Bailly ou encore aujourd´hui à Levante UD, Cheick Doukouré, ont marqué de leur empreinte la meilleure Ligue de Football au monde. Des lors, l'Afrique pour LaLiga, est devenu un rendez-vous inévitable du donner et du recevoir ».

« Le choix de s’associer avec un marque leader comme le groupe MTN, et notamment MTN Côte d’Ivoire, n´est pas anodin puisqu´il s´inscrit dans la stratégie globale de LaLiga, d’améliorer sans cesse sa relation auprès de ses nombreux fans Ivoiriens en innovant à la fois en termes de contenu digital et d´activation sponsoring. » a conclu Gregory Bolle – directeur des partenariats internationaux.

Ce partenariat réaffirme l’engagement de MTN Côte d’Ivoire comme acteur majeur du développement du sport et plus particulièrement du football en Côte d’Ivoire. De 2010 à 2015, l’entreprise a sponsorisé la Fédération Ivoirienne de Maracana, ainsi que le championnat national de Ligue 1 de 2008 à 2010, puis récemment depuis 2017. Cet appui financier s’est montré déterminant dans la politique d’expansion et de promotion des fédérations sportives sur le plan national et International.

Les contenus privilégiés, les voyages et gadgets floqués LaLiga qui entrent dans le cadre de ce partenariat seront accessibles aux abonnés MTN grâce aux offres LaLiga développées par la marque et bientôt disponibles sur le portail d’offres accessible via le code *105*1#.

A propos de MTN Côte d’Ivoire

Filiale du Groupe MTN, MTN Côte d’Ivoire est opérateur global, fournisseur de solution Fixe, Mobile, Internet à très haut débit et de paiement, présent en Côte d’Ivoire depuis Juillet 2005. Elle a développé un réseau de télécommunications répondant aux standards internationaux avec des technologies 2G, 3G et 4G en plus du GSM. MTN Côte d’Ivoire s’est rapidement imposée comme l’un des leaders du secteur, avec près de 11 millions d’abonnés à fin 2017.

La satisfaction du client est au cœur de l’activité de MTN Côte d’Ivoire. Outre son réseau propre d’agences, elle dispose de plus de cent mille points de ventes distribution répartis sur l’ensemble du territoire et de 2 centres d’appels disponibles 24/7, pour rendre à ses abonnés un service personnalisé et de qualité. En plus de ces canaux classiques, les clients peuvent être assistés via les comptes officiels de MTN Côte d’Ivoire sur Twitter et Facebook. Premier opérateur ivoirien à lancer le Mobile Money, MTN Côte d’Ivoire dispose d’un réseau de plus de 10 000 points Mobile Money à travers le pays.

Vision : Etre à l’avant-garde de la fourniture d’un audacieux nouveau monde numérique à nos clients.

Mission : Rendre la vie de nos clients encore plus radieuse.

A noter que le Groupe MTN, né il y a 21 ans seulement, a réussi à devenir une multinationale de plus de 234 millions d’abonnés et depuis 3 ans maintenant, MTN est la seule marque africaine présente dans le classement des 100 marques les plus prestigieuses du monde.

A propos de LaLiga

LaLiga est une association sportive composée de clubs et sociétés anonymes sportives qui s’affrontent aux rangs professionnels de la ligue espagnole de football (première et deuxième division). Depuis 2010, l’International Federation of Football History and Statistics a considéré que le championnat espagnol est la meilleure ligue du monde, compte tenu des honneurs exceptionnels remportés par les clubs et joueurs affiliés à la compétition. LaLiga est une organisation responsable, moderne et inclusive. L'institution cherche à être à la pointe en termes de qualité et d'innovation technologique, offrant à ses clubs des niveaux de service optimaux et fournissant aux supporters le meilleur produit possible, incluant des émissions bénéficiant des dernières innovations techniques et de production. Le désir de LaLiga est que l'expérience de football soit unique et permette aux fans de profiter au maximum de la couverture offerte. Nous sommes tous dans l'excitation et la nôtre est une compétition qui génère de grandes attentes et dans lequel "les choses se passent". De plus, dans ses efforts pour garantir la pérennité du jeu professionnel, LaLiga est fermement engagée dans la lutte contre le piratage et promeut le fair-play dans une compétition sans matchs truqués et qui rejette totalement la violence. LaLiga apporte également son soutien à d'autres sports et fédérations espagnoles à travers son projet LaLiga4Sports, qui regroupe plus de 60 fédérations sportives. L'institution promeut également le football féminin, tandis que sa fondation vise à inculquer des valeurs telles que l’intégration et le respect parmi les fans pour l'avenir.