Airtel Madagascar et le Ministère du Tourisme révèlent la première vague de lauréats du concours « I love you Madagascar »

(AIRTEL MADAGASCAR) - Premier verdict rendu pour ce concours d’envergure nationale organisé par le Ministère du tourisme et soutenu par Airtel Madagascar. Ils étaient 12 à avoir été sélectionnés pour la créativité et l’originalité de leurs oeuvres.

La cérémonie de remise des prix pour cette première vague du concours s’est déroulée le 19 Mars 2018 au Ministère du Tourisme à Tsimbazaza en présence de Monsieur Roland Ratsiraka, Ministre du Tourisme et Monsieur Maixent Bekangba, Directeur Général d’Airtel Madagascar.

Comme convenu, les auteurs des meilleures vidéos, photos ou publications illustrant les merveilles de la grande île ont été récompensés par les organisateurs.

« … Non seulement nos jeunes lauréats ont montré et confirmé à travers leur chef d’œuvre que l’île trésor est exceptionnelle et unique en son genre dans toute sa biodiversité mais ils ont également permis de promouvoir la destination Madagascar qui est l’essence même de ce concours… » a déclaré Monsieur Roland Ratsiraka, Ministre du Tourisme.

Pour chaque catégorie, les lots ont été répartis comme suit :

500 000 ariary pour la première place,

Un routeur portatif avec 2Go de connexion offerte pendant 3 mois pour la deuxième place

100 000 ariary en Airtel Money ainsi que 1Go de connexion offerte pendant 3 mois pour la troisième place.

D’autres lots tels qu’une somme de 50 000 ariary en Airtel Money, des téléphones mobiles ainsi que 3 mois de connexion internet ont également été offerts pour la 4ème et 5ème place.

Airtel Madagascar exprime, à travers ce geste, la reconnaissance du potentiel artistique des malgaches. « …. L’engouement qu’a suscité cette initiative montre le fort intérêt accordé à la promotion du tourisme et a permis, dans la même lancée, de révéler au grand jour les nombreux talents du pays. Nous sommes satisfaits du résultat obtenu et fiers de pouvoir récompenser encore une fois l’excellence… » explique Maixent Bekangba, Directeur Général d’Airtel Madagascar.

Cette collaboration avec le Ministère ne date pas d’hier. A travers le soutien de ce concours, le troisième opérateur mobile mondial réitère son engagement en faveur de la promotion du tourisme. Un pas de plus vers le développement de ce secteur d’activité.

La liste de gagnants :

Catégorie Photos :

Rang Noms et Prénoms 1er RANDRIAMANANTSOA Ramiara Mandimbinirina 2 ème ANDRIAMANANA Rado 3ème RAKOTOMAHEVITRA Andrianianja 4 ème ANDRIANTSOA Anjaraniaina Jaonson 5 ème RAHARILALAO Sahondra Marie Claire Odile

Catégorie Vidéos :

Rang Noms et Prénoms 1er FETRAHARILALA Njakasoa 2 ème KOVAL Pierre 3ème RATOLOJANAHARY Nicolas 4 ème TENDRY Gerhald

Catégorie Publications :