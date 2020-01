Algérie : Ooredoo a confié la modernisation de son réseau télécoms à SIAE Microelettronica

(Agence Ecofin) - SIAE Microelettronica, spécialisée dans la fourniture de technologies de communication sans fil, a été retenue par l’opérateur de téléphonie mobile Ooredoo Algérie pour la modernisation de son réseau télécoms.

La société italienne a ainsi déjà déployé sa solution de faisceaux hertziens multibandes, atteignant des débits de plusieurs Gigabits par seconde équivalents à la fibre et offrant à l’opérateur télécoms des solutions avancées pour le trafic, les services et la conception sur micro-ondes et ondes millimétriques appliquées aux transmissions mobiles, dans les provinces de Blida et Boumerdès.

Selon SIAE Microelettronica, sa solution multibande associe une bande de 80 GHz à une bande de fréquences micro-ondes standard, obtenant ainsi une capacité élevée et une plus grande portée. Ooredoo Algérie a justifié la modernisation de son réseau télécoms à travers le pays par sa volonté de répondre aux besoins d'accès aux nouvelles technologies et aux besoins croissants de connectivité exprimés par les populations.

Abdelkrim Melab, le responsable de l'ingénierie de transmission chez Ooredoo Algérie, a expliqué que « chaque progrès technologique dans notre réseau vise à améliorer la qualité de service pour une meilleure expérience utilisateur, et la technologie de SIAE Microelettronica nous aide à atteindre cet objectif ».

