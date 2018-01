Le fonds d’investissement américain TPG Growth acquiert 75% des parts de Trace

(Agence Ecofin) - TPG Growth a acquis 75 % des parts de Trace. Le nouvel actionnaire majoritaire du groupe a obtenu ces actions du groupe suédois MTG, à la faveur d’un accord au terme duquel ce dernier quitte le capital de Trace.

« En nous associant à TPG Growth, un investisseur mondialement reconnu pour sa capacité à accompagner ses entreprises à la croissance et à les soutenir dans leur développement rapide, nous allons capitaliser sur nos succès et accélérer notre transformation pour devenir un groupe majeur du divertissement afro-urbain. Nous allons nous appuyer sur nos actifs uniques en leur genre, ainsi que sur la longue expérience de TPG Growth dans des entreprises ayant révolutionné le divertissement et la technologie », a commenté Olivier Laouchez (photo), cofondateur de Trace.

Selon Rapid TV News, l’entrée au capital de Trace de TPG Growth, qui possède également des parts dans Spotify et Vice, donne au groupe une valeur de 49 millions de dollars.

Servan Ahougnon