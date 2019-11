Moov Togo digitalise la tontine traditionnelle via « Bank’vi »

(MOOV TOGO) - L’opérateur de téléphonie mobile, Atlantique Telecom Togo (Moov Togo) lance « Bank’vi », le nouveau service permettant de constituer une épargne rotative (tontine) à partir d’un compte Mobile Money Flooz.

« Bank’Vi » (appellation usuelle de la tirelire locale) est le nom que l’opérateur a choisi pour désigner cette numérisation et modernisation du système tontinier traditionnel d’épargne rotative au Togo.

Ce service qui est une innovation dans le secteur du paiement digital au Togo, repose sur un principe d'épargne collective dans lequel, les participants s'engagent via le portail *155*9# à verser une somme prédéterminée à une fréquence donnée. Durant cette période, chaque épargnant cotise dans le compte Mobile Money, créé préalablement par un administrateur sur une base de confiance mutuelle.

« Bank’Vi » propose plusieurs fonctionnalités faciles à utiliser et sécurisées pour la gestion des opérations :

Sécurité des fonds : tous les fonds sont collectés sur un compte Mobile Money Flooz différent des comptes des membres.

: les membres d’une tontine ne risquent plus de se faire voler ni de voir leurs fonds détournés par le collecteur. Transparence de la gestion : tous les membres reçoivent des notifications SMS à chaque transaction financière d’un participant (cotisation ou demande de remboursement, validation ou rejet de la demande, admission d’un nouveau membre).

: tous les membres reçoivent des notifications SMS à chaque transaction financière d’un participant (cotisation ou demande de remboursement, validation ou rejet de la demande, admission d’un nouveau membre). Gestion du cycle de la tontine : chaque demande de remboursement de fonds est validée de façon transparente par l’administrateur et les épargnants peuvent consulter la totalité de leur mise et la totalité du solde du groupe.

: chaque demande de remboursement de fonds est validée de façon transparente par l’administrateur et les épargnants peuvent consulter la totalité de leur mise et la totalité du solde du groupe. Une expérience client simple et intuitive : le parcours client est rapide et facile à comprendre sur mobile via un code USSD.

La digitalisation de la tontine traditionnelle que propose Flooz à travers « Bank’Vi », permet de faire sortir l’activité tontinière des déboires de l’épargne rotative, tout en la rendant accessible à un public beaucoup plus large et varié.

Lancés depuis 2013, les services Mobile Money (Flooz) ont accru l’inclusion financière au Togo et simplifié la vie des citoyens qui peuvent aujourd'hui effectuer plusieurs transactions financières, telles le transfert d’argent national et international (dans la zone UEMOA), la collecte de fonds, l’achat de produits et services mobiles, le paiement de factures, le paiement marchand, le paiement de taxes sociales - fiscales et primes d’assurance, le paiement de salaires et le paiement de primes d’assurance pour les conducteurs de moto (Zem Assur).