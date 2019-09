Vodacom Bourse EXETAT 2019 : plus de 241 candidats ont pris part au concours

(Vodacom) - Plus de 241 diplômés d’Etat, tous candidats à la Vodacom Bourse EXETAT 2019, ont affronté le concours le jeudi 19 septembre dernier, dans toutes les provinces de la RD Congo. À Kinshasa par exemple, 125 candidats présélectionnés après enregistrement sur la plateforme « Vodaeduc » ont répondu présent à ce test qui a eu lieu dans les locaux de Vodasquare situés dans la commune de la Gombe.

A l’issue de ce concours, 25 candidats seront recrutés. Et l'opérateur Vodacom Congo prendra en charge la totalité de leurs études universitaires, et ce, jusqu'à l'obtention de leur diplôme de fin d'études universitaires. Ces candidats seront ainsi inscrits dans les meilleures institutions universitaires du pays dans les domaines tels que le droit, l’économie, l’informatique, les sciences de la communication, l’ingénierie, les mathématiques et les sciences statistiques.







Au sortir de ce concours, Tshibangu Mbuyi Fiston un des participants à Kinshasa a remercié Vodacom Congo pour cette initiative et a confirmé que ce concours s’est excellemment bien déroulé, suivant les règles de transparence et d’équité. “Au début, je me disais que c’était de la démagogie. Ce n’est que quand le service de Vodacom Congo m’a rappelé que j’ai su que c’était du sérieux. J’espère que je serai parmi les gagnants qui seront retenus pour cette bourse”, témoigne-t-il.

Les gagnants de ce concours seront présentés incessamment au grand public lors d’une cérémonie de lancement officiel de la "Vodacom Bourse Exetat" en présence de leurs Excellence Messieurs les Ministres de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (EPST) et de l’Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU).

Cet acte de générosité de Vodacom Congo s’inscrit dans le cadre de sa politique et de sa contribution aux Objectifs du Développement Durable, dans son volet inclusion sociale selon lequel Vodacom Congo vise à transformer le monde en une communauté où plus personne n'est exclu à cause de sa race, sa tribu, son sexe, son handicap ou de ses conditions sociales.

Avec " Vodacom la Bourse Exetat ", le futur nous réserve encore plus. Ready ?

