Zimbabwe : Powertel Communications se lance sur le segment de l’Internet des objets

(Agence Ecofin) - La société Powertel Communications, filiale de la Zimbabwe Electricity Supply Authority (ZESA Holdings Group) spécialisée dans la fourniture d’Internet par fibre optique dans le pays, annonce son entrée sur le segment de l’Internet des objets (IoT).

Prosper Mutswiri, le responsable du marketing et du branding chez Powertel, a expliqué dans les colonnes du journal en ligne NewsDay que la société s’est lancée sur ce segment de marché, dans le but de simplifier sa façon de faire les affaires et ça fonctionne, car les résultats enregistrés sont positifs.

« Actuellement, nous avons réussi à utiliser indirectement 800 technologies PowerTrack via l'IoT pour veiller à la maintenance des compteurs prépayés. 68 000 emplois au total ont été créés. Dans les zones de faible connectivité, le système offre une solution de stockage flash comme plan de secours », a révélé Prosper Mutswiri.

Dans les nouveaux services qu’offre Powertel Communications, au-delà de la surveillance des compteurs électriques prépayés, figurent également le suivi des véhicules, la surveillance des générateurs, le contrôle des lignes électriques.

A travers l’introduction de nouvelles technologies sur le marché, Powertel Communications dit ne pas vouloir seulement améliorer sa facilité à faire des affaires, mais également améliorer la vie des populations en améliorant les conditions de travail des entreprises qui leur offrent un service.