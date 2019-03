Zimbabwe: MTN intéressé par TelOne et sa branche mobile NetOne

(Agence Ecofin) - Le groupe télécoms MTN est intéressé par l’acquisition de la majorité des actions de l’opérateur historique des télécommunications du Zimbabwe, TelOne, et sa branche mobile NetOne. Le ministre zimbabwéen des Finances, Mthuli Ncube (photo), l’a fait savoir le 19 mars 2019, lors d’un point de presse au cours duquel, il a dévoilé que le gouvernement a opté pour la proposition de la société télécoms, de fusionner TelOne et NetOne pour faciliter leur vente.

Il s’avère ainsi que MTN se positionne contre Telkom qui est également intéressé par TelOne et NetOne. Le groupe télécoms sud-africain détenu à 39% par le gouvernement sud-africain, est en négociation avec le gouvernement zimbabwéen depuis septembre 2018 pour lui prendre ses deux sociétés télécoms qui génèrent plus de dépenses que de gains.

Selon Mthuli Ncube, TelOne et NetOne sont criblées de dettes. Les deux sociétés affichent une perte financière commune de plus de 100 millions de dollars US. Le gouvernement voudrait clore ce dossier de privatisation une fois pour toute, au plus tard en septembre 2019. Il s’est offert l’expertise du cabinet PriceWaterhouseCoopers pour l’accompagner dans ce processus.

Le ministre des Finances a souligné que le gouvernement recherche des investisseurs qui seraient capables de gérer le volet téléphonie fixe et téléphonie mobile avec efficacité pour concurrencer Econet Wireless et intéresser les consommateurs.