Appui à l’éducation numérique des élèves du secondaire : plus de 70 000 000 FCFA de dons de la Fondation MTN CI à 3 Lycées de Côte d’Ivoire

(MTN CI ) - Les 27 et 28 février dernier, le Lycée Moderne d’Alépé, le Lycée Municipal d’Adiaké et le Lycée Municipal de Sikensi ont reçu les clés de leurs salles multimédia entièrement réhabilitées et équipées par la Fondation MTN.

Equipées chacune de 31 ordinateurs de bureau, d’une imprimante et d’une connexion internet haut débit gratuite, ces salles multimédias permettront aux élèves et aux enseignants, de se familiariser davantage à l’outil informatique, de se connecter au monde, leur facilitant ainsi l’accès aux connaissances et contenus pédagogiques dont ils ont besoin.

D’une valeur totale de 70 176 900 FCFA (environ 131 400 $), ce don s’inscrit dans le cadre du programme « Génération numérique » initiée depuis plus de 10 ans par la Fondation MTN CI.

Au nom de la Fondation MTN, Naminsita BAKAYOKO, Secrétaire Exécutif Adjoint a, en remettant les clés de ces différents ouvrages, rappelé que « le programme Génération Numérique est une initiative majeure visant à faciliter l’accès des élèves et des enseignants à Internet. Il a exhorté les responsables des différents Lycées à en faire bonne usage et à apporter l’encadrement nécessaire aux utilisateurs ».

En retour, chaque chef d’établissement a remercié la Fondation MTN CI pour cette initiative qui vise à réduire la fracture numérique dans le système éducatif de la Côte d’Ivoire, et a promis d’en faire un bon usage.

Depuis 2007, la Fondation MTN CI est pionnière dans l’installation de salles multimédia connectées à internet, clés en mains, en vue d’initier les élèves et étudiants aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et contribuer à développer les applications numériques de l’enseignement en Côte d’Ivoire.

A propos de la Fondation MTN Côte d’Ivoire

Lancée en 2006, la Fondation MTN Côte d’Ivoire soutient les projets contribuant durablement à l’amélioration de la qualité de vie des populations de Côte d’Ivoire, principalement dans les domaines de l'Education, la Santé et de l’entreprenariat. Elle s’investit également dans des réalisations liées aux priorités nationales.

Eléments d’organigramme :

Président du Conseil de Gestion M. Yigo THIAM

Administrateurs : M. Alexandre N’GUESSAN, M. René YEDIETI, Mme Éliane EKRA, M. Ebenezer BODYLAWSON.

Secrétaire Exécutif : M. Jocelyn ADJOBY

Secrétaire Exécutif Adjoint : Mlle Naminsita BAKAYOKO

Manager CSI : Mme Dorothée ANZOUA

Coordonnatrice de la Fondation : Mme Naminata KOUYATE

Pour suivre toute l’actualité de la Fondation MTN Côte d’Ivoire, retrouver les photos et vidéos des activités et avoir des informations exclusives, rendez-vous sur :

www.mtn.ci/MTNCI/fondationmtn

www.facebook.com/FondationMtnCoteDIvoire

www.twitter.com/MTN_Cotedivoire

www.youtube.com/MTNcotedivoire