La société nigériane NigComSat explore des opportunités d’affaires en Thaïlande

(Agence Ecofin) - Une équipe de la Nigeria Communications Satellite Limited (NigComSat), l'opérateur satellite public du Nigeria, a rencontré des représentants du premier opérateur de satellites thaïlandais, Thaicom, le 21 janvier 2020 à Bangkok.

À travers cet échange qui a été animé par l’ambassadeur du Nigeria en Thaïlande, Malam Ahmed Nuhu Bamalli, les deux entreprises ont étudié la possibilité d’une collaboration qui permettra à l’opérateur nigérian d’explorer des opportunités commerciales sur le marché asiatique.

En plein repositionnement sur un marché hautement concurrentiel, NigComSat multiplie les stratégies pour tirer parti d’opportunités sur le continent et même à l'extérieur. Au Nigeria, la compagnie publique a prévu d’investir 800 millions de nairas dans la création de bureaux de commercialisation zonaux, la construction d’une chaîne de télévision par satellite à accès public, la révision des infrastructures de radiofréquence et de hub, et la mise à niveau du Centre de contrôle des satellites de la NigComSat (SCC).

La société est également engagée auprès de la Chine dans une négociation pour l'acquisition de satellites additionnels qui renforceront ses opérations commerciales aussi bien au Nigeria qu’à l’étranger.

Le partenariat recherché avec Thaicom ne sera pas le premier que l’entreprise veut sécuriser avec une compagnie étrangère. En avril 2018, NigComSat a signé avec Turksat pour la fourniture de nouveaux services satellite à travers l’Afrique, le partage de capacités de secours, la formation aux communications satellitaires, le partage de contenus et le développement d’applications satellitaires, particulièrement dans l’e-gouvernement.

