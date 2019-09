Togo : Atlantique Telecom Togo et NSIA lancent le premier service d’assurance via Mobile Money pour les Zémidjans

(MOOV TOGO) - Le 23 Août 2019, la filiale togolaise du Groupe Maroc Telecom a lancé le service « Zem Assur » en partenariat avec NSIA-Togo. Il s’agit du tout premier service de Micro-Assurance sur mobile pour les conducteurs de taxi moto et usagers d’engins à deux et trois roues, via Flooz, la plateforme Mobile Money de Moov Togo.

« Zem Assur » est une innovation qui permet à chaque Zémidjan (conducteur de taxi moto) au Togo, de se doter d’une assurance quotidienne en cas d’accident. Les Zémidjans et usagers d’engins à deux et trois roues disposant d’un compte Flooz, peuvent aisément bénéficier de cette couverture d’assurance. La souscription revient à 75F CFA/jour (à travers un portail USSD *155*433# de Moov Togo) et la prise en charge est assurée par la société d’assurance NSIA.

« Zem Assur » permet de bénéficier :

en cas d’accident d’une prise en charge de 100 000F CFA (50.000 F CFA pour les premiers soins et 50.000 F CFA additionnels pour d’éventuels soins de traitement).

en cas de décès ou d’invalidité d’un capital garanti de 500.000F CFA.

Avec ce nouveau produit, Moov Togo maintient sa position de leader dans l’innovation des TIC & Télécom dans le pays et réaffirme surtout son profil d’apporteur de solution innovante sur le segment Mobile Money.

Atlantique Telecom Togo, filiale du Groupe Maroc Télécom, est une entreprise de télécommunication, qui propose et déploie une palette unique de services alliant des offres et des solutions sur-mesure : Téléphonie mobile, internet, équipements internet. Moov Togo, c’est plus de trois (3) millions d’abonnés qui font confiance à l’opérateur, grâce à une équipe dynamique, motivée qui met l’abonné au cœur de l’activité.