Afrique du Sud : comme Telkom, Vodacom songe également à mettre un terme à son réseau 2G

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Vodacom a dévoilé son intention de mettre un terme à ses services 2G. Au cours d’une rencontre avec les médias à Johannesburg, Andries Delport, le directeur technique de Vodacom, a déclaré que l’extinction du réseau 2G ne se fera pas complètement, car de nombreux systèmes et périphériques de télémesure critiques y sont connectés.

La société télécoms souhaite toutefois désactiver le segment voix grand public 2G pour consacrer ce spectre de fréquence à d’autres fins plus stratégiques.

L’objectif de Vodacom, à travers l’arrêt des services 2G, est l’amélioration de sa couverture et sa capacité 4G.

« Le principal avantage pour nous de réexploiter la 2G est d'améliorer la couverture 4G. Si nous pouvons éliminer la 2G, cela nous permettra d'utiliser la bande des 900 MHz pour la 4G », a expliqué Andries Delport.

Vodacom n’est pas le seul opérateur télécoms qui compte arrêter les services 2G pour booster la 4G. En juillet dernier, Telkom a dévoilé la même intention dans le but de se focaliser sur des services plus innovants offrant plus d’opportunités financières.

Vodacom et Telkom ont opté pour l’optimisation et la réaffectation de leurs ressources 2G au regard de l’absence de spectre disponible pour les réseaux mobiles sud-africains.