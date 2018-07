Kenya : Telkom a finalement signé avec Google pour utiliser ses ballons Internet

(Agence Ecofin) - En juin dernier, George Mlaghui, le porte-parole de Telkom Kenya, indiquait que l’opérateur n’en était encore qu’à envisager un potentiel partenariat avec la société américaine Google pour utiliser la connectivité Internet fournie par ses ballons stratosphériques, symboles de son projet « Loon ». Aujourd’hui, le contrat entre les deux parties est bel et bien matérialisé. La société télécoms l’a annoncé, à travers un communiqué de presse.

Eddy Njoroge, le président du conseil d'administration de Telkom Kenya, a déclaré que ce « partenariat démontre l'engagement du conseil à guider et à superviser la transformation de Telkom en une entreprise réputée pour son innovation en matière d'offre de produits et de services. Ce partenariat avec ''Loon'' témoigne également de notre détermination à déployer des technologies pionnières, en raison de leur impact potentiel sur nos clients ».

A sa suite, Aldo Mareuse, le président-directeur général de Telkom Kenya, a ajouté que « grâce à cette association avec ''Loon'', nous serons partenaires d'un pionnier dans l'utilisation des ballons de haute altitude pour fournir une couverture LTE, à travers de plus grandes zones au Kenya. Nous allons travailler très dur avec ''Loon'', pour fournir le premier service mobile commercial, aussi rapidement que possible ».

Actuellement dominé par Safaricom, Telkom Kenya, via ce partenariat avec Google, entrevoit l’opportunité d’apporter ses services télécoms dans les zones rurales éloignées et enclavées, jusqu’ici délaissées par les opérateurs, mais représentant une niche de marché non négligeable.

