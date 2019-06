Globalstar va fournir des services de téléphonie mobile par satellite et terrestre dans cinq pays d’Afrique

(Agence Ecofin) - Globalstar, société de télécommunications spécialisée dans la téléphonie par satellite, annonce l’obtention des autorisations nécessaires pour la fourniture de services de téléphonie mobile par satellite (MSS) et terrestre, dans quatre nouveaux pays d’Afrique. Il s’agit de l’Afrique du Sud, du Mozambique, du Gabon et du Rwanda qui s’ajoutent au Botswana où Globalstar est déjà présente.

Cette expansion de Globalstar en Afrique, Jay Monroe (photo), le président exécutif de la société télécoms, a expliqué qu’elle est stratégique parce que le continent « représente un marché riche pour nos services terrestres et par satellite ». Il a ajouté que « les solutions IoT industrielles par satellite et par voie terrestre seront essentielles pour faciliter le développement de solutions de communication et de données améliorées dans des régions qui n’avaient pas encore mis en place des communications sans fil et filaires fiables ». Se positionner pour répondre à ces besoins est également la garantie d'une croissance de revenus.

En Afrique du Sud, au Mozambique, au Gabon et au Rwanda, Globalstar dit avoir obtenu « l’autorisation LTE terrestre sur l’ensemble de son spectre en bande S de 16,5 MHz (2483,5-2500 MHz), la plupart avec des limites de puissance convenant à la fois aux déploiements de macro et de petites cellules ».

Avec ses services par satellite combinés à ces nouvelles autorisations flexibles pour les services terrestres, Globalstar estime détenir désormais plusieurs atouts en main pour offrir des solutions de communication uniques dans des régions qui ont toujours présenté des problèmes complexes de déploiement de réseau.