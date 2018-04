Niger Telecom a officiellement lancé ses activités commerciales le 19 avril 2018

(Agence Ecofin) - Niger Telecom, la nouvelle société publique ; née de la fusion de la société nigérienne des télécommunications (Sonitel), l’opérateur historique, et de la Société sahélienne de Communication (Sahelcom), sa filiale mobile en difficulté financière depuis de nombreuses années ; a officiellement lancé ses activités commerciales le 19 avril 2018. Au cours de la cérémonie, organisée à Niamey, le Premier ministre, Brigi Rafini, a expliqué que le nouvel opérateur télécom public, dispose désormais de « tous les atouts pour être un grand opérateur et réussir là où les précédents ont échoué ».

En fusionnant Sonitel et Sahelcom, le 26 septembre 2016, le gouvernement nigérien visait comme objectif, la mutualisation des ressources techniques, financières et sociales afin d'assurer une gestion optimale et rationnelle des ressources des deux sociétés, indispensable à son efficacité et à sa rentabilité. Brigi Rafini a souligné à cet effet, que Niger Telecom « a hérité d'un personnel performant, des infrastructures et un patrimoine assez importants » et qu’il ne lui reste plus qu’à se battre pour se faire une place parmi les premiers dans le contexte nigérien et « pourquoi pas, régional et mondial».

Les ambitions de grandeurs de Niger Telecom, Abdou Harouna, son directeur général, a révélé qu’elles seront réalisées dès cette année à travers la densification et l'extension du réseau mobile dans tout le pays, l'extension du backbone national en fibre optique, la construction d'un Data Center sécurisé de grande capacité, l'augmentation de la bande passante de 5,6 à 10 Gbps, afin de garantir l’accès de tous les Nigériens à l'internet haut débit, l'exploitation des services à valeur ajoutée,

Niger Telecom est doté d’un capital initial de 23,5 milliards FCfa. La société a intérêt à matérialiser rapidement ses ambitions pour ne pas se laisser distancer par ses concurrents, muent par des désirs d’hégémonie. Elle livrera bataille contre Airtel Niger doté de près de 4 millions d’abonnés, Moov de Maroc Telecom avec ses 2 114 000 d’abonnés et Orange Niger avec ses 1 868 000 clients au 31 décembre 2017.

Muriel Edjo