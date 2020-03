Reboisement 2020 : Airtel Madagascar en phase avec la politique de L’Etat

(AIRTEL MADAGASCAR) - Airtel Madagascar en tant société socialement engagée a procédé le 14 février à une campagne de reboisement dans la bourgade d’Ankazomalaza. A l’issu de cette journée, plus de 1000 jeunes plants d’acacias gracieusement offert par le gouvernement ont été mis en terre grâce à la participation des employés d’Airtel. Ils étaient 150 à s’investir dans cette tâche en faveur du développement durable du pays, en contribuant tout particulièrement à la révolution verte initié par l’Etat Malagasy sous le thème « Ho Rakotra ala i Madagasikara ».

« Nous voulons à travers nos actions de reboisement offrir aux futures générations un environnement sain. Cette volonté d’Airtel de participer à des telles initiatives s’inscrit dans le cadre de l’accomplissement des devoirs qui incombent à toute société citoyenne et responsable » a déclaré Eddy KAPUKU, Directeur Général d’Airtel Madagascar.

Airtel Madagascar a aussi répondu présent à l’invitation de l’Association FIOVA à Antsirabe (Ambatolahy Vinaninkarena) ainsi qu’aux invitations des régions haute Matsiatra et Ihorombe (Fianarantsoa). Les employés d’Airtel dans ces régions respectives se sont une fois de plus mobilisés. Un dévouement et une participation active qui illustrent bien le dynamisme, la solidarité et le respect de l’opérateur vis-à-vis des initiatives citoyennes à travers son implication dans les projets à caractère sociaux et environnementaux. Airtel Madagascar est ouvert à tout type de collaboration avec l’état et les régions et encourage ce type d’initiative.

Rappelons que depuis plusieurs années, Airtel réalise des campagnes allant dans ce sens. Cette initiative du 3ème opérateur mondial vise à contribuer à la préservation de l’environnement en général et à la reconstitution du patrimoine forestier Malgache en particulier.

A propos d’ Airtel Africa

Airtel Africa Limited est une société panafricaine de télécommunications présente dans 14 pays d'Afrique. Airtel Africa est animée par la vision de fournir des services mobiles abordables et innovants à tous. Cette vision est soutenue par son actionnaire principal, Bharti Airtel. Les produits développés par Airtel Africa sont compatibles 2G, 3G, 4G et permettent la transmission des services voix et de données sans fil, ainsi que le commerce mobile par le biais d'Airtel Money. Airtel Afrique compte plus de 100 millions de clients dans l'ensemble de ses activités.