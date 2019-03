L’Espagne, nouvelle tête de pont de GVG dans sa stratégie d’internationalisation

(GVG ) - L’ouverture d’un nouveau siège social en Espagne marque un tournant dans le développement de Global Voice Group, fournisseur de solutions IT de supervision du trafic téléphonique et data. Pour son PDG, James Gabriel Claude, ce cap rime avec diversification des services.

En choisissant d’établir son siège social à Madrid, début mars, GVG a envoyé un signal clair. La société, qui développe depuis 1998 une expertise unique dans le domaine de la supervision du trafic télécom et data, souhaite optimiser ses opérations internationales en élargissant son empreinte géographique. Traditionnellement focalisée sur l’Afrique, elle ambitionne d’explorer de nouveaux marchés en tant que leader des technologies de pointe dans le secteur des TIC.

Comme le souligne son PDG, James Gabriel Claude, le choix madrilène permettra une meilleure coordination des activités de la société. « La relocalisation de notre siège permet de regrouper les divisions technique, juridique, marketing et R&D de GVG sous un même toit. Cette approche d’optimisation couvre également la nouvelle identité et la vision de la marque, qui s’attelle à créer une synergie accrue entre toutes les gammes de produits de GVG. »

Marchés prometteurs

Surtout, poursuit-il, il permettra « une expansion plus aisée vers de nouveaux marchés internationaux, tout en continuant de renforcer notre présence en Afrique, marché clé traditionnel de GVG ». En témoignent la présence au Cap d’un important bureau administratif, des activités en pleine expansion et de nouveaux partenariats sur l’ensemble du continent.

« GVG a développé des technologies éprouvées en Afrique, qui peuvent aujourd’hui être exportées vers une multitude de pays en Europe de l’Est et dans la Communauté des États indépendants », indique James Gabriel Claude. GVG se consacrera ensuite à son expansion en Asie, en Europe de l’Est et en Amérique latine. « Nous utiliserons tout ce que nous avons appris et accompli en Afrique pour devenir le leader du marché des TIC dans de nouveaux marchés prometteurs de la scène internationale. La République kirghize, l’Azerbaïdjan, la Macédoine du Nord, l’Albanie, le Kosovo et l’Argentine font partie de nos cibles prioritaires. »

Diversification des produits

Parallèlement à ces objectifs, la société mise sur la diversification de ses services. Principal fournisseur de solutions informatiques pour la réglementation des télécommunications et la garantie de recettes fiscales associées, GVG a élargi son offre initiale pour inclure des systèmes de surveillance des services financiers numériques et d’autres solutions pertinentes pour les gouvernements et les autorités de régulation.

Fort de sa longue expérience chez GVG, le nouveau PDG bénéficie de toutes les expertises requises pour relever ces défis. Cet ingénieur en télématique a débuté sa carrière comme ingénieur support télécoms, avant de s’orienter vers la gestion de projet TIC chez Global Voice Group, dont il a gravi tous les échelons. Depuis 2005, il a occupé successivement les postes d’ingénieur réseau et administration système, de directeur de programme de One World Telecom/GVG - mettant notamment en œuvre la plateforme de supervision des appels téléphoniques en Guinée, en République centrafricaine et au Gabon -, de directeur technique chez GVG et de directeur général adjoint de GVG, de mai à octobre 2018, avant de prendre les rênes de la société.