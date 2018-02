La croissance des filiales africaines de Maroc Telecom a contribué à la stabilité financière du groupe

(Agence Ecofin) - Le groupe Maroc Telecom a publié son résultat financier pour l’année 2017, le 19 février 2018. Son chiffre d’affaires est en recul de 0,8% comparé à 2016. Il est passé de 34 963 000 000 dirhams (3 807 470 700 dollars US) à 35 252 000 000 dirhams (3 835 417 600 dollars US), compensé par les neuf filiales africaines du groupe. En croissance, elles ont pesé pour près de 40% du chiffre d’affaires de l’opérateur historique marocain. Soit 15 733 000 000 dirhams (1 711 750 400 dollars US).

Les filiales de Maroc Telecom ont compensé le mauvais résultat enregistré par l’entreprise sur son marché marocain. Il est passé de 21 244 000 000 dirhams (2 311 347 200 dollars US) en 2016 à 20 481 000 000 dirhams (2 228 332 800 dollars US), provoqué par la libéralisation de la téléphonie sur IP depuis novembre 2016 et l’introduction de l’asymétrie sur les tarifs de terminaison d’appel Mobile depuis le 1er mars 2017.

Malgré un chiffre d’affaire global en baisse, Maroc Telecom a toutefois présenté un résultat net ajusté de 5 871 000 000 de dirhams (638 764 800 dollars US), en hausse de 4,4%. Le revenu avant amortissement a également progressé de 1,2% pour 10 553 000 000 dirhams (1 148 166 400 dollar US), tout comme le cash-flow opérationnel qui a cru de 3,1% pour 8 232 000 000 dirhams (895 641 600 dollars US).

Pour Abdeslam Ahizoune (photo), le président du directoire de Maroc Telecom, « la croissance des résultats du groupe Maroc Telecom témoigne de sa résilience et de son agilité à anticiper les évolutions du marché. Sa grande capacité de maitrise des coûts et sa politique d’investissement rentable lui permettent d’améliorer ses marges, notamment dans les filiales africaines. Plus de 8 milliards de dirhams ont ainsi été dédiés cette année au déploiement des réseaux et à l’introduction des toutes dernières innovations technologiques. Fort de cette dynamique de croissance rentable, Maroc Telecom poursuivra en 2018 sa stratégie basée sur l’innovation pour mettre à la disposition de ses clients le meilleur de la technologie et des services».

Muriel Edjo